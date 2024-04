Seis apostadores de Curitiba garantiram uma graninha extra com a Lotofácil 3088 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (25). Os apostadores acertaram 14 dos 15 números sorteados, o que rendeu um “prêmio de consolação”. A Lotofácil 3088 milionária saiu para 5 apostas que cravaram os 15 números, nenhuma delas do Paraná.

Resultado Lotofácil 3088 milionária: 01, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23 e 25.

As apostas de Curitiba foram todas do tipo simples, realizadas em lotéricas e por canais eletrônicos. Cada uma ganhou um prêmio de R$ 481. Veja abaixo o detalhamento das apostas.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR ALPHA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$481,97 CURITIBA/PR CABRAL LOTERICO 15 Sim Simples 1 R$481,97 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$481,97 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$481,97 CURITIBA/PR LOTERIAS VENEZA 15 Sim Simples 1 R$481,97 CURITIBA/PR LOTERICA ZACARIAS 15 Não Simples 1 R$481,97

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3.

