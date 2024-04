Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (26)

ADELIA MARIA SOLOVI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR PEREIRA DE ALMEIDA. Filiação: ANDRE SOLOVI e EMILIA LESSEI SOLOVI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 09:00h.

ADEMIR PEREIRA DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOSELI SHIRLEI PEREIRA DA SILVA. Filiação: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e WALDEMIRA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 15:00h.

ADRIANA DE FATIMA MACHADO, 37 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: THIAGO TAVARES. Filiação: ESTEVES SOUZA DA SILVA e ADEMILDA DE FATIMA MACHADO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 13:00h.

ANGELO CLAUDINO, 100 ano(s). Filiação: JOSE CLAUDINO e ANGELINA PLEBRUNI. Sepultamento: SAGRADA FAMILIA, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 10:00h.

ANTONIO CARLOS LIPINSKI, 63 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ANTONIO LIPINSKI e IRMGARD INGE BRONZEL LIPINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 17:00h.

ANTONIO VIEGAS MALHEIROS, 91 ano(s). Profissão: OFICIAL. Cônjuge: MARIA BELARMINO MALHEIROS. Filiação: OTACILIO MALHEIROS DE ARAUJO e JOSEFA VIEGAS DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 11:00h.

ARACI DE FARIA NASCIMENTO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELICIO MACHADO DO NASCIMENTO SOBRINHO. Filiação: JOAO FARIA LOPES e EMILIA FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 15:00h.

ARLETE ANEUZI FERREIRA SILVA, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ODAIR DA SILVA. Filiação: ANTONIO BOAVENTURA FERREIRA e AURORA GRACIANO FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de abril de 2024.

CIRCE MARIA DO NASCIMENTO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARDOSO DO NASCIMENTO. Filiação: JOSE BELARMINO DA SILVA e MARIA BELA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 16:30h.

CLAIRTON OLIVEIRA PEDROSO, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OSMAR DA SILVA PEDROSO e ZELI CESARINA OLIVEIRA PEDROSO. Sepultamento: CACHOEIRA DO SUL – RS, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 17:00h.

DEJANIRA DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO ANTUNES e SEBASTIANA CIDALIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 16:00h.

DILCEIA MARIA DRANKA, 46 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JORMELA RODRIGUES DE SOUZA. Filiação: WILSON DRANKA e DIRCE MARIA EZIDIO DRANKA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 16:30h.

DIRCE AURORA CORDEIRO, 74 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: NELSON CORDEIRO. Filiação: CARLOS MANFRON e THEREZA CAVASSIM MANFRON. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 16:30h.

DIRCEU LUIS DE FARIAS, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARCIANA DA PAZ FARIAS. Filiação: LEONTINO LUIS DE FARIAS e BENVINDA FERNANDES FARIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 16:30h.

EDSON GONCALVES DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: PERITO(A). Cônjuge: ELIANA GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: DILCEU GONCALVES DOS SANTOS e ALAIDES FERRAZ DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 14:00h.

ELIEL JOSE DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VITOR MANSO DOS SANTOS e APARECIDA ODETE DAMASCENO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 17:00h.

FRANCISCO KOCHINSKI, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELSA FRANZOI COCHINSKI. Filiação: PEDRO KOCHINSKI e ANNA KOCHINSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 12:00h.

HISAO YAMAGUTI, 89 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Filiação: YORISAKU YAMAGUTI e TUKI YAMAGUTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 10:00h.

IRENE CELESTINO ARAUJO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RONALDO ARAUO. Filiação: JOSE CELESTINO FILHO e MARIA JOANA CORREA LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 16:00h.

IVO KURITZA, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOSEFA IVANI KURITZA. Filiação: ELIAS KURITZA e JOANA ZANETTI KURITZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 17:00h.

JACOB CROZETA, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUCIANA DE FATIMA COLOGI. Filiação: RICARDO CROZETA e TEREZA TURAZI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 14:00h.

JANDETTE MONTEIRO DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ODETTE CABRAL MONTEIRO. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, sexta-feira, 26 de abril de 2024.

JOAO RIBEIRO CAMARA, 80 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ARLETE DE SIQUEIRA CAMARA. Filiação: ALCIDES RIBEIRO CAMARA e LUIZA MOREIRA CAMARA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 16:30h.

JOAO RIBEIRO GONCALVES, 69 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: RITA CHAGAS MACHADO. Filiação: JOAO DIAS GONCALVES e ANACLETA RIBEIRO GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 14:00h.

JOEL NUNES FAGUNDES, 55 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSIAS NUNES FAGUNDES e ZILDA JULIO FAGUNDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 16:30h.

LAVINIA ZANATO SEIBERT MEDEIROS, 7 dia(s). Filiação: GIOVANI MEDEIROS e JANAINA FERNANDES ZANATO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de abril de 2024.

LEILA DO ROCIO SANTOS, 69 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: OLYMPIO DA LUZ DOS SANTOS e LEONOR DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de abril de 2024.

LEVI CASTRO DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DENISE MARIA DIAS CASTRO DA SILVA. Filiação: LEONARDO SOARES DA SILVA e NEUSA CASTRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 17:00h.

LUIS ALONSO TRINDADE, 17 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIS CARLOS TRINDADE e ALDALINA BEATRIZ PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA PR, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 17:00h.

MARIA CIPRIANA MARCONDES, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DELAIR DE FATIMA MARCONDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 10:30h.

MARIA EUGENIA MOREIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO MOREIRA. Filiação: NICOLAU PIOLA e PAULINA DALSS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de abril de 2024.

MARIA TEREZA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA DOS SANTOS. Filiação: VIRGILIO ALVES DA SILVA e MARIA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de abril de 2024.

MARIANA DE ALMEIDA BARBOSA, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE JOAREZ BARBOSA. Filiação: JOSE XAVIER DE ALMEIDA e LUCINDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CEMITERIO EM SIQUEIRA CAMPOS – PR, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 17:00h.

MARLI ARAUJO, 80 ano(s). Profissão: ORIENTADOR(A). Filiação: JUVENAL GONCALVES DE ARAUJO e JUDITH DO VALLE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 18:00h.

MATILDE DUFLOTH, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO DUFLOTH. Filiação: ESTANISLAU STATKOVSKI e CASIMIRA STATKOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 26 de abril de 2024.

NAIR RODRIGUES VIEIRA DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOSE RODRIGUES VIEIRA e MANUELA BALDUINO VIEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 11:00h.

NOEMY MANZOLI DOS SANTOS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANSELMO MANZOLI FILHO e JOANA CATARINA MARIA WOTTWA MANZOLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 17:00h.

OLANDINA VIANA MARQUES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARICIO CAMILO PEREIRA. Filiação: JULIAO VIANA e MARIA MARQUES VIANA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 16:00h.

PAULO CESAR FERREIRA FAGUNDES, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CLEIRE CORDEIRO FAGUNDES. Filiação: ADAUTO FERREIRA FAGUNDES e AMIRTA FAGUNDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 17:00h.

PEDRO DE CRISTO SOBRINHO, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ZACARIAS DE CRISTO e FLORIPA RIBEIRO DE CRISTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 26 de abril de 2024.

PERCI BRANDT, 84 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LIDIA NAVARRO BRANDT. Filiação: ALBANO BRANDT e ESTHER MARIA BRANDT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 15:00h.

RAVILSON ANTONIO DOS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: DURVAL MARCELINO DOS SANTOS e MARIA EMA DOS SANTOS. Sepultamento: SÃO JOAO IRATI PR, sexta-feira, 26 de abril de 2024.

RICHARD PAUL SCHELL, 50 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: DIETRICH RICHARD HEINRICH SCHELL e ELISABETE DA SILVA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de abril de 2024.

ROBERTO CARLOS SAORIN, 59 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: CARLOS SAORIN e NAIDE RAMOS SAORIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 16:30h.

ROSA NEIDE BARREZZI SACCON, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OROZIMBO SACCON. Filiação: ANGELO BARREZZI e ELVIRA MINUTTI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 17:00h.

ROSANA ALCALDE DE GOIS MARIO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ALCALDE PINEDA e LEONTINA DIAS ALCALDE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 16:30h.

RUBENS HARUHIKO HORITA, 65 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: MALVINA MESQUITA DO NASCIMENTO HORITA. Filiação: TAKETO HORITA e MITU HORITA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 17:00h.

SEBASTIAO FELICIANO, 87 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DEOCLECIANO. Filiação: JOAQUIM FELICIANO e ANUNCIATA CISCON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 17:00h.

SUELY VASEL, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTUR JOSE VASEL. Filiação: ANTONIO MIRANDA e LAURENCIA MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 26 de abril de 2024.

TALITA APARECIDA FRANCZAK DOS SANTOS, 28 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERICO SILVA DOS SANTOS. Filiação: MARLENE TEREZINHA FRANCZAK. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 10:00h.

TARCIS GEOVANI DOS SANTOS, 38 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: AGEO DOS SANTOS e LINDACIR PRANTL DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA DAS NEVES TEIXEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DA SILVA PRUCHAK e MARIA GOMES PRUCHAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 26 de abril de 2024.

TEREZINHA DO ROCIO DE LIMA, 62 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: LOURIVAL DE LIMA e MARIA OLIVIA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 17:00h.

VALTER RAMPANELLI, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: REINALDO RAMPANELLI e MARIA DUREL RAMPANELLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de abril de 2024 às 16:00h.

