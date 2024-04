Um motorista em fuga acabou capotando o carro que dirigia no quilometro 29 da BR-277, no começo da tarde desta sexta-feira (25). O condutor desobedeceu a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e foi iniciado o acompanhamento tático. O bloqueio total de pista é sentido Paranaguá.

Segundo a PRF o movido de o homem ter desobedecido a ordem de parada ainda não foi confirmado. Durante o durante o acompanhamento tático o carro acabou capotando.

O motorista do veículo em fuga foi atendido pela ambulância da concessionária.

