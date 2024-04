A Plaenge vendeu, em 24 horas, 85% das 61 unidades do Ágon Residence, o mais novo lançamento da empresa em Curitiba. O empreendimento de luxo tem localização privilegiada, na intersecção da Rua Assis Gonçalves, 1051, com a Rua Santa Catarina, no bairro Água Verde, e um projeto que promove a qualidade de vida, aliada ao conforto, sofisticação e sustentabilidade.

“Temos um projeto arquitetônico arrojado, sofisticado e amplo num bairro desejado de Curitiba e que atende a demanda dos nossos clientes”, afirmou o superintendente regional da Plaenge, Luiz Gustavo Salvático, ao explicar a venda recorde do Ágon, que tem a concepção assinada pela Realiza Arquitetura, do Frederico Carstens e Antonio José Gonçalves Jr.

O Ágon será construído em um terreno de mais de 3,5 mil metros quadrados, com uma testada de quase 100 metros. Serão duas torres residenciais com um total de 61 unidades distribuídas entre os dois edifícios. Com quatro unidades por andar, cada apartamento oferece um ambiente espaçoso e bem iluminado, com amplo aproveitamento da luz natural.

As plantas tipo variam entre 129 metros quadrados e 143 metros quadrados de área privativa, com opções de 3 quartos, sendo 1 a 3 suítes, e até 3 vagas de garagem, além de um depósito para cada unidade. As Coberturas Duplex têm área privativa interna de 182 metros quadrados, espaços externos que variam de 39 metros quadrados a 56 metros quadrados e vista panorâmica da cidade. Já os Gardens, situados no térreo, tem áreas privativas externas que variam entre 56 metros quadrados e 242 metros quadrados.

“É um empreendimento que foi pensado em todos os detalhes para surpreender e oferecer qualidade de vida, desde a localização, em um bairro muito valorizado pelos curitibanos, até os projetos de arquitetura e decoração, que têm a qualidade característica da Plaenge”, conta o gerente regional da Plaenge Daniel Turchetti.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

