Reformada, Unidade de Saúde Bacacheri é reaberta após dez meses em Curitiba

Nesta sexta-feira (26), o prefeito Rafael Greca entregou à comunidade a reforma da Unidade de Saúde Bacacheri, no distrito sanitário do Boa Vista. Com uma equipe composta por 44 profissionais, a unidade reaberta beneficia uma população de 26,4 mil pessoas.

“Nós, com muita alegria, estamos concluindo essa gestão que se marcou pela recuperação econômica de Curitiba. Nós recuperamos completamente a cidade, com a ajuda dos vereadores valorosos. Que todos compreendam a grandeza da recuperação de Curitiba e a importância dela se estender como legado, para os que vão nascer”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

“Por isso, com muita alegria entregamos mais esta unidade de saúde renovada, com telhado novo e sem goteiras”, completou o prefeito.

A unidade de saúde Bacacheri foi inaugurada no ano de 2000, num imóvel locado. Em 2021, o imóvel foi comprado pela Prefeitura, sendo realizada em seguida uma pequena reforma mais urgente, passando a unidade agora por uma reforma maior.

Foram investidos R$ 677,8 mil nesta última reforma, com obras que duraram dez meses. Do total, R$ 527,8 mil foram provenientes do tesouro municipal e R$ 150 mil da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

“As reformas qualificam a assistência à saúde da população, uma vez que promovem melhorias nas estruturas das unidades, impactando positivamente no serviço oferecido”, avaliou a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

O secretário Municipal de Obras Públicas de Curitiba, Rodrigo Araújo Rodrigues, ressaltou a importância da requalificação da edificação da Unidade de Saúde Bacacheri. “Foram realizadas intervenções fundamentais para garantir a adequação estrutural e funcional do prédio, permitindo a otimização dos espaços para melhor atender às necessidades de saúde da comunidade”, disse Rodrigues.

Usuário satisfeito

A comunidade aprovou as intervenções e alguns moradores foram prestigiar o evento de reabertura. “Esta unidade, quando começou a atender em 2000, funcionava numa casa alugada, com muitas dificuldades. Como brincou o prefeito, com muitas goteiras e, quando chovia aqui, era mais água dentro do que fora. Então foi difícil. Teve uma pequena reforma, logo depois que foi comprado o imóvel em 2021. Aí deu para dar aquela respirada. E agora veio essa reforma que veio complementar e que nos deixou muito contentes”, contou o usuário da unidade e conselheiro local, Luiz Tadeu Seidel Bernardina.

A entrega da reforma da US Bacacheri faz parte das comemorações de 331 anos do aniversário da cidade e o evento contou com a apresentação do grupo musical de viola caipira Curitando e do Duo Keltoi, que trouxe música folk celta.

Prefeito Rafael Greca acompanhado da secretária de Saúde, Beatriz Battistella Nadas, da deputada estadual Márcia Huçulak e vereadores, entrega reforma da Unidade de Saúde Bacacheri. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

O que foi reformado?

A intervenção na Unidade de Saúde Bacacheri contemplou uma reforma geral da edificação, com:

pintura interna e externa;

substituição de forros e pisos onde necessário;

readequação das instalações elétricas e hidrossanitárias;

substituição das caixas d’água e instalação de outras para aumentar o volume de reservação;

alterações de layout para readequação do fluxo de trabalho;

revisão em telhados, calhas, rufos e condutores;

readequação de layout na salas e consultórios;

adequação da recepção e sala de espera;

execução de uma cobertura externa;

construção de banheiro adaptado para PCD;

readequação da área de materiais esterilizados;

adequação dos vestiários com a construção de banheiros;

construção de uma cobertura para melhorar o acesso entre os blocos da unidade;

solução de problemas de acessibilidade para pessoas com deficiência;

construção de abrigo de resíduos;

readequação do abrigo da bomba vácuo e do compressor;

resolução de pontos de trincas, fissuras e rachaduras, troca de esquadrias e adequações no estacionamento.

As obras contemplaram ainda a reforma da clínica de odontologia da unidade, parte de um esforço municipal de readequação de todas as 107 clínicas de odontologia do município, com um investimento global de R$ 8,7 milhões. Essa é a 103ª clínica de odontologia entregue reformada pela Prefeitura de Curitiba, no maior investimento em saúde bucal na história do município. “Estamos quase concluindo reforma das clínicas de todas as 109 unidades de saúde durante a gestão do prefeito Rafael Greca”, disse Beatriz.

