BYD bate novo recorde e vende 1.640 veículos em apenas 2 dias

Em apenas dois dias (19 e 20 de abril), a BYD obteve um novo recorde no mercado brasileiro ao vender 1.640 veículos elétricos e híbridos em apenas 2 dias de promoção em sua rede de concessionárias em todo o Brasil. Do total de unidades comercializadas, 657 foram do BYD Dolphin Mini, que desde março deste ano é o veículo elétrico mais vendido do Brasil. O Song Plus DM-i, atual líder em vendas em seu segmento de modelos híbridos plug in no país, teve 417 unidades vendidas, seguido do Dolphin, com 293 veículos. Outros modelos também estão nessa lista de vendas: o Dolphin Plus (132), o Seal (78) o Yuan (62) e Tan (01). Na promoção, as concessionárias ficaram abertas em horário estendido, com atendimento das 8 até às 20 horas.

BYD Dolphin Mini, líder de mercado

O mais recente lançamento da BYD já demonstrou que conquistou o consumidor e o mercado brasileiro, pois vem obtendo sucessivos recordes em vendas. No mês de março, por exemplo, o modelo obteve a liderança absoluta com 2.469 veículos, o que representou 45,64% de todos os modelos eletrificados comercializados no território nacional (6.213 unidades). O híbrido plug in Song Plus DM-i foi o segundo lugar com 1.450 automóveis, seguido do Dolphin, terceiro mais vendido, com 1.359 carros.

Liderança da marca

Outro fato marcante em março passado mostrou que, pela primeira vez na história do Brasil, uma marca de carros eletrificados ocupou a posição máxima no pódio de participação de mercado, superando todas as montadoras tradicionais de modelos a combustão. A BYD foi líder em market share nas cidades de Vila Velha (ES) e Indaiatuba (SP).

Representou um marco histórico para o setor automotivo e foi a primeira vez que uma marca de elétricos ficou em primeiro lugar em duas importantes cidades. A BYD acredita no potencial do mercado brasileiro e segue apostando e investindo na expansão dos veículos 100% elétricos e híbridos vendidos a um preço acessível, atendendo a uma demanda local reprimida e ignorada pelas montadoras tradicionais, que durante anos lutam contra os fatos: 64% dos brasileiros consideram a compra um carro elétrico, segundo estudo realizado pela OLX.

Em Vila Velha (ES), o mercado registrou 513 unidades comercializadas. Dessas, 66 foram da BYD, que com esse número registrou 12,9% de market share, um total de 0,8% acima do segundo lugar. Os mais vendidos da marca foram Dolphin e Dolphin Plus, com 20 e 17 unidades de cada modelo, respectivamente.

Já na cidade paulista de Indaiatuba, das 412 unidades vendidas, 71 foram da BYD, o que representa 17,2% das vendas e uma medalha de ouro para greentech. Além de liderar no mercado total, o veículo mais vendido da cidade dentre todos os modelos foi o Dolphin EV, que colocou nas ruas 26 novas unidades 0km.

O BYD Dolphin Mini, com 296 unidades, liderou ainda com folga em março o ranking dos modelos mais vendidos da capital federal. Pela primeira vez na história do Brasil um veículo 100% elétrico de entrada conquistou a primeira posição do pódio, acima dos modelos a combustão. (Foto: BYD/Divulgação).