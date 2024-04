Empresas da Alemanha recebem os M-Benz eActros 600 para testes

O eActros 600, caminhão elétrico à bateria da Mercedes-Benz, começa uma importante etapa de testes junto a clientes. Os primeiros dois veículos para transporte de longo percurso, apresentados no ano passado, serão colocados em operação nas próximas semanas. Um deles pela empresa de contêineres de logística Contargo e o outro pela especialista em reciclagem Remondis. Ambas fazem parte do Grupo Rethmann.

A Contargo irá utilizar o seu e-truck por vários meses no transporte de contêineres entre o porto de Wörth am Rhein e vários pontos de carga e descarga. Está previsto que o veículo percorra mais de 800 quilômetros por dia. Em um primeiro momento, o caminhão será carregado em um posto de recarga rápida do terminal da Contargo em Karlsruhe. Num futuro próximo, a Contargo planeja estabelecer uma infraestrutura de recarga em sua própria garagem. De acordo com o cliente, a empresa está atualmente construindo a maior rede de recarga particular para caminhões pesados elétricos da Alemanha, com 90 pontos de recarga em 18 locais.

Por sua vez, a Remondis usará o veículo de teste em Colônia como parte do “HoLa Project”. A meta do projeto é a construção e operação de uma infraestrutura de recarga de alto desempenho para transportes de longo percurso movidos à eletricidade por bateria. Além da Daimler Truck, outros parceiros do consórcio de indústrias e de institutos de pesquisa também estão envolvidos nessa iniciativa. O veículo de teste para a Remondis será primordialmente utilizado para transporte de matérias-primas recicladas e é equipado com um reboque da Kögel.

Mercedes-Benz planeja entregar mais veículos de teste para clientes

“Os testes dos caminhões elétricos com clientes antes do início da produção foram muito bem-sucedidos”, afirma Stina Fagerman, chefe de Marketing, Vendas e Serviços da Mercedes-Benz Trucks. “É por isso que contamos com testes práticos do eActros 600. Estamos felizes com o fato de que a Contargo e a Remondis serão os primeiros clientes a testar esse modelo de caminhão elétrico em operações reais”.

Michael Starke, CEO da Rhenus Trucking GmbH & Co. KG: “Estamos ‘eletrificados’ e implementando constantemente projetos que visam a descarbonização. Por isso, é um prazer fazer parte do projeto de testes da Mercedes-Benz Trucks junto a clientes. O eActros 600 estabelecerá novos padrões! Além disso, no ano passado, encomendamos 20 desses veículos. Isso significa que também seremos uma das primeiras empresas a tê-los nas estradas, o que tornará muito mais prático a nossa logística de contêineres e o transporte de longa distância”.

Andreas Roer, CEO da Contargo Wörth-Karlsruhe GmbH: “São 820 quilômetros por dia – para isso estamos usando o eActros 600 em operação de dois turnos. Graças a nossa poderosa infraestrutura de recarga, essa situação de uso é ideal para o veículo”.

Sascha Hähnke, CEO da Remondis Sustainable Services GmbH: “Como uma das empresas líderes do mundo em reciclagem, gestão da água e serviços municipais e industriais, a sustentabilidade faz parte de nossa rotina diária. Nós já adquirimos muitas experiências valiosas com caminhões elétricos. Foi, então natural sermos a primeira empresa a participar dos testes com o eActros 600.

Remondis utiliza semirreboque Kögel para testes com eActros 600

O Kögel Cargo é o carro-chefe do portfólio de semirreboques da Kögel e também campeão de vendas da fabricante de Burtenbach. Seu alto grau de customização, excelente confiabilidade e alta carga útil tornam o Kögel Cargo a escolha preferida no setor de transportes. No entanto, não foram somente os benefícios do produto que foram levados em consideração para essa colaboração e sim a mentalidade voltada às soluções sustentáveis de transporte que une a Remondis e a Kögel.

“Estamos impressionados com o avanço consistente da estratégia sustentável da Remondis”, afirma Christian Renners, CEO da Kögel Trailer GmbH. “Como fabricante líder de semirreboques, estamos igualmente comprometidos com a sustentabilidade. Aliás, nosso conceito de sustentabilidade inclui não somente o meio ambiente, mas também os clientes, funcionários e parceiros. Temos a mesma mentalidade, tanto aqui como na Remondis”.

Mercedes-Benz eActros 600 pode atingir uma autonomia de 500 km

A elevada capacidade da bateria de mais de 600 quilowatt/hora – daí a designação do modelo “600” – e um novo eixo motor elétrico especialmente eficiente, desenvolvido internamente, permitem que o caminhão elétrico Mercedes-Benz eActros 600 atinja uma autonomia de 500 quilômetros sem recargas intermediárias. Ou seja, o eActros 600 conseguirá viajar muito mais que 1.000 quilômetros por dia. Isso é possível por meio de recarga intermediária durante os intervalos de condução exigidos por lei – mesmo sem recarga de megawatts.

Essa autonomia foi determinada internamente, sob condições de teste específicas, com cavalo mecânico 4×2 e semirreboque com PBT de 40 toneladas, a 20°C de temperatura externa e em operação de longo percurso, podendo divergir de valores determinados pela Norma 2017/2400 da União Europeia. Além da recarga de CCS (padrão europeu para carregamento rápido) com até 400 kW, o eActros 600 permitirá, posteriormente, a recarga em megawatts (MCS). Os clientes podem solicitar uma pré-instalação para essa finalidade e as baterias podem ser recarregadas de 20% a 80% em cerca de 30 minutos em um posto de recarga apropriado com potência de cerca de um megawatt.

Em termos visuais, o eActros 600 se caracteriza por um design essencialmente novo, com linhas claras e formato aerodinâmico. Quando se trata de rentabilidade para os operadores de frota, o caminhão elétrico foi projetado para estabelecer novos padrões no longo prazo, substituindo a maioria dos caminhões a diesel no importante segmento dos transportes de longo percurso. O conceito dos transportes elétricos à bateria para longo percurso da Mercedes-Benz Truck é oferecer aos clientes uma solução completa, que envolve a tecnologia do veículo, consultoria, infraestrutura de recarga e serviços.

O início da produção em série do eActros 600 está previsto para o final de 2024. Além do cavalo mecânico, a Mercedes-Benz Trucks também vai produzir versões rígidas do modelo já desde o lançamento no mercado. Dessa forma, irá oferecer mais possibilidades de aplicações para o transporte totalmente eletrificado. (Foto: M-Benz/Divulgação).