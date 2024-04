Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, morre no Rio de Janeiro

O pagodeiro Anderson Leonardo, vocalista e líder do Grupo Molejo, sucesso nos anos 1990, morreu nesta sexta-feira (26) aos 51 anos. O músico lutava contra um câncer havia alguns anos e não resistiu a uma piora nos últimos dias, sendo internado na UTI do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No perfil oficial do grupo no Instagram a confirmação da morte veio com uma homenagem, que você confere logo abaixo.

