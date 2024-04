Fiat Strada supera meio milhão de unidades produzidas em Betim

Lançada em 1998, a Fiat Strada tem um capítulo reservado só para ela na história da marca devido ao seu enorme sucesso, longevidade e inovações que trouxe ao setor. Além de ser o veículo mais vendido do Brasil por três anos consecutivos (2021, 2022 e 2023), a picape é a número um também em sua categoria há 21 anos. Assim, a picape desenvolvida e fabricada no Polo Automotivo Stellantis Betim acaba de alcançar o marco de meio milhão de unidades produzidas desde a chegada ao mercado de sua segunda geração, em junho de 2020.

Na ocasião, a Fiat Strada passou por grandes mudanças e trouxe a inédita configuração de cabine dupla com quatro portas homologada para cinco passageiros. Com novo design, novas suspensões, melhor diâmetro de giro da categoria, maior altura do solo e ângulos de entrada (de até 24º) e saída de obstáculos (até 28º) entre os melhores do segmento, a nova geração da picape se baseou na plataforma MPP, dedicada exclusivamente ao desenvolvimento da nova picape.

A Nova Fiat Strada trouxe essas novidades e tantas outras há quase quatro anos e foi reconhecida pelo mercado com a liderança com números ainda melhores desde então e pela imprensa com cerca de 20 prêmios. No entanto, a Fiat não parou por aí. Seguindo a tradição de inovar sempre, em 2021, chegou com a inédita transmissão automática CVT, sendo a primeira com este tipo de câmbio na sua categoria no Brasil. Já no ano passado passou a contar com ainda mais novidades na linha 2024 com mais performance com novo motor turbo flex, mudanças no design e a nova versão Ultra para deixar a gama ainda mais completa. Vale dizer que a Fiat Strada também é exportada para Uruguai, Paraguai e Argentina.

“Juntas, Strada e Toro fazem da Fiat a referência como a marca que mais entende de picapes no Brasil com cerca de 40% do segmento atualmente. E isso é fácil de explicar já que a Strada sempre trouxe ineditismo para o mercado. Para citar apenas alguns exemplos, temos cabine estendida, Locker, cabine dupla, 4 portas, câmbio CVT e motor turbo, ou seja, não é possível falar do segmento sem comentar sobre ela que é um grande case de sucesso do setor. Como única picape que chegou ao topo do mercado, sabemos que a Strada está no coração dos brasileiros e esse meio milhão de picapes fabricadas já da nova geração comprovam isso mais uma vez”, destaca Alexandre Aquino, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul. (Foto: Fiat/Divulgação).