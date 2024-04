Incêndio grave destrói parte de prédio no Centro de Curitiba

Um pensionato no Centro de Curitiba pegou fogo na tarde desta sexta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu na Rua João Negrão, 370. O proprietário do local disse que ninguém ficou ferido.

Segundo os bombeiros, o fogo começou no quarto pavimento do prédio. Após buscas, foram encontradas uma jovem de 17 anos, consciente e desorientada e um gato. Ambos foram retirados com vida e passam bem.

Os bombeiros informaram que quatro caminhões da corporação foram acionados para atender a ocorrência. Além disso, uma ambulância também foi até o endereço.

De acordo com o relato do proprietário do pensionato, o fogo foi provocado por um curto-circuito. Ele afirmou que havia poucas pessoas no edifício.

