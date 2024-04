Volvo inaugura o World of Volvo, espaço gratuito para os visitantes

No último dia 14, a Volvo comemorou 97 anos de história e para celebrar este marco, a empresa sueca inaugurou o World of Volvo, em Gotemburgo (Suécia). Nesse mesmo dia, em 1927, a marca lançava seu primeiro carro, o ÖV4, conversível com motor de quatro cilindros.

O novo museu da marca se trata de um espaço gratuito, dedicado à imersão do público ao mundo Volvo, no qual o passado é relembrado, o presente, mostrado e o futuro, antecipado. No dia da inauguração, um total de 3.279 visitantes estiveram presentes, no espaço de cinco andares e 22.000 m² construídos em madeira.

“Para além das nossas exposições, a entrada no World of Volvo será gratuita. O edifício e o parque estarão abertos a todos. O nosso objetivo é criar um lugar onde os residentes da cidade possam se encontrar e onde os estudantes consigam estudar num ambiente agradável. Acreditamos que será uma arena única que ajudará a elevar toda a cidade de Gotemburgo. Estamos muito orgulhosos desta iniciativa”, comenta Magnus Wrahme, CEO do World of Volvo.

Além de integrar o público ao universo Volvo, os visitantes também são convidados a participar de exposições, palestras, workshops, concertos, gastronomia, performances, entretenimento e muito mais. Na estreia do World of Volvo, os visitantes puderam assistir uma apresentação musical do GöteborgsOperan, e uma palestra do mundialmente famoso retratista Martin Schoeller. Martin também contribuiu para a exposição com seus poderosos retratos de pessoas que sobreviveram a acidentes de trânsito, graças ao cinto de segurança de três pontos – uma das inovações em segurança mais conhecidas da Volvo.

“O dia da abertura foi grande para todos nós que trabalhamos neste projeto há muito tempo. Ver o World of Volvo repleto de visitantes tem sido o objetivo desde o primeiro dia, e foi incrível ver isso acontecer pela primeira vez. O World of Volvo é o novo marco de Gotemburgo e esperamos receber muitos visitantes no futuro”, afirma Magnus Wrahme.

Projetado pela Henning Larsen Architects, o conceito do World Of Volvo veio do “allemansrätten”, que, do sueco, se traduz no direito fundamental à partilha da natureza por todos os cidadãos. O edifício é baseado na história da paisagem escandinava, pensado para ser parecido com uma árvore gigante envolta em grandes janelas de vidro.

Volvo Cars em 2023 – O Volvo Car Group conseguiu um lucro operacional recorde de SEK 25.6 bilhões (doze bilhões de reais). O faturamento global em 2023 foi o mais alto da história da companhia, com SEK 399.3 bilhões (190 bilhões de reais). As vendas globais também foram recorde, com 716 carros vendidos. (Foto: Volvo/Divulgação).