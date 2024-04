Acidente múltiplo com caminhão-tanque congestiona a BR-277

Por volta das 15 horas desta sexta-feira (26), dois carros e dois caminhões se envolveram em um acidente no km 32 da BR-277, na região de Morretes, no Paraná. A colisão aconteceu na pista sentido Litoral.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito na região do km 31 estava congestionado por conta de outro acidente que havia acontecido mais cedo. Ao perceber os veículos parados, um caminhão-tanque tentou frear, mas não conseguiu, batendo na traseira de um dos carros. Com o impacto da colisão, outro carro e outro caminhão também foram atingidos.

A PRF confirmou que apenas o motorista do caminhão-tanque ficou ferido. Ele foi atendido e levado ao Hospital Regional de Paranaguá com ferimentos leves. Já os outros envolvidos no acidente não tiveram ferimentos.

A BR-277 foi parcialmente interditada e o trânsito segue fluindo por uma faixa. Em atualização às 17h16, a EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho, informou que há lentidão de oito quilômetros na região.

