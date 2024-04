Por alguns dias, entre a semana passada e esta, os leitores da Tribuna do Paraná tiveram a oportunidade de testar seus conhecimentos sobre a política local. Um Quiz especial realizado pelo nosso time queria saber se os eleitores conhecem os seus representantes na Câmara Municipal dos Vereadores e o resultado foi desastroso.

No melhor estilo “cara-crachá” o questionário apresentava a foto de um dos vereadores (38 no total) e quatro opções de nomes, sendo apenas um correto. O objetivo da brincadeira era conscientizar a população sobre a importância de saber de quem são os vereadores de Curitiba. De quem cobrar? Qual deles falou algo que você gostou ou não gostou. Foi um teste mais sobre os eleitores, do que sobre o desempenho dos vereadores

Existiam algumas pegadinhas. Por exemplo, ao invés do nome de vereadores, tinha um ou outro nome de deputados no meio das opções e até vereadores do passado, para tentar confundir a turma. Tinha também, nomes parecidos, para tentar confundir os eleitores. O resultado, como sempre, foi surpreendente.

Após um período de três dias bloqueamos as respostas para tabularmos os dados (depois liberamos o quiz novamente). Neste tempo, 747 pessoas participaram do levantamento, que tem por objetivo apenas oferecer um retrato (sem fundamentos científicos), sobre como está a “moral” dos vereadores com a população de Curitiba.

Deste total, apenas 21 pessoas acertaram todos os vereadores, ou seja, apenas 2,81%. Vale ressaltar que a participação era livre e os leitores puderam tentar várias vezes. Outras 22 pessoas acertaram 37 vereadores e 7 pessoas cravaram 36 acertos. O melhor resultado, se considerarmos a relação acerto x participantes foi de 16 respostas corretas, assinaladas por 47 participantes do quiz.

Os mais lembrados

O campeão na verdade é bicampeão, já que fizemos um quiz semelhante em setembro de 2019. Na ocasião, e desta vez também, o mais lembrado foi o jornalista Herivelto Oliveira (Cidadania). Com 690 votos ele alcançou 96% no índice de reconhecimento do eleitor.

Âncora do Paraná TV, da RPC, por muitos anos, Herivelto comentou o resultado. “Fiquei muito feliz. Claro que ser jornalista de TV por quase 30 anos tem um certo peso. Mas sou vereador há seis anos e há quase 10 não apresento nenhum jornal. As duas funções se misturam na cabeça das pessoas, mas acredito que parte dessa lembrança se dá pelo trabalho que temos desenvolvido.

Segundo Herivelto seus projetos conseguiram chamar a atenção. “Temos um tripé neste mandato que colaborou para isso. O primeiro foi a discussão da tarifa zero para o transporte coletivo. Fizemos uma comissão e os resultados estão à disposição dos prefeitos que vierem caso queiram tocar essa proposta. O segundo é o meu envolvimento com a ciência e tecnologia do município e o terceiro que me aproximei de pessoas e instituições do terceiro setor, que trabalham com idosos, crianças e pessoas com deficiência”, resumiu

Na segunda colocação entre os mais reconhecidos ficou o ex-deputado e ex-candidato à Prefeitura de Curitiba, Ângelo Vanhoni (PT), com 616 votos e 86,6% de acerto. Figura bastante conhecida dos eleitores há pelo menos 20 anos. Na terceira colocação outra vereadora do PT, Professora Josete, que obteve 597 votos e 84,9% de acerto.

Os menos conhecidos

Na lista dos vereadores menos reconhecidos, três estão no primeiro mandato [(Giorgia Prates (PT), Hernani (Republicanos) e Leonidas Dias (Podemos)], mas três estão no segundo [Ezequias Barros (PRD), Osias Morais (PRTB) e Mauro Bobato (PP)]. Alguns dados são bem curiosos.

Osias Morais foi o que teve o pior desempenho entre todos os 38 vereadores. A Tribuna pediu uma avaliação sua sobre o resultado para sua equipe, mas não obteve retorno.

O número de Mauro Bobato é bastante curioso. Na sua disputa pessoal contra os outros três nomes sugeridos ele obteve 264 votos certos, o que corresponde a (39,1%). Mas o vencedor da sua enquete foi Cláudio Koslovski, com 296 acertos (43,9%). Este nome, no entanto, foi “inventado” pela equipe Tribuna para tentar confundir os eleitores. Pedimos uma avaliação para a equipe de Mauro Bobato, mas também não tivemos resposta.

Outro dado curioso foi o desempenho do vereador Pastor Marciano Alves (Republicanos). Ele está no seu primeiro mandato e teve um resultado satisfatório (361 votos, com 54,3% de acertos) e ficou na “média”, sem ocupar lugar no bloco dos desconhecidos. Mas ele ganhou a disputa com outros dois vereadores, ou seja, a turma confundiu os vereadores Ezequias Barros e Osias Moraes com o pastor Marciano.

O vereador Marciano Alves topou comentar o resultado do quiz com muito bom humor. “Recebo com muita alegria e um certo espanto o resultado desse quiz divertido! Fico muito feliz, pois parece que estou realmente fazendo um trabalho tão marcante que vocês simplesmente não conseguem me esquecer, não é mesmo?”, disse à Tribuna.

E acrescentou. “Acredito que esse “reconhecimento” também se deve ao fato de eu representar não apenas um bairro ou uma região, mas sim toda a nossa querida cidade, espalhada por nossos 75 bairros! Afinal, não sou um marciano, mas meu trabalho realmente é de outro mundo”, brincou!

Para finalizar os dados curiosos entre os menos reconhecidos, a vereadora Giorgia Prates assumiu sua vaga na Câmara após a eleição de Carol Dartora para deputada federal e no seu quiz ele foi confundida justamente com sua colega de partido.. Já o vereador Hernani perdeu sua disputa para Elias Vidal, que foi condenado e perdeu direitos políticos em 2009 por caso de “rachadinha”.

Estreante bem na foto

Vereador de primeiro mandado, Marcelo Fachinello rapidamente ganhou espaço nos bastidores políticos. Com habilidade e bons padrinhos, chegou ao posto mais importante da Câmara: a presidência. Jornalista de rádio e televisão, ele é bastante conhecido para quem consume futebol e esportes no Paraná. Mas, para ele, o bom resultado do quiz – 585 votos certos (83,6%) – se deve ao seu trabalho como vereador.

“Fico muito feliz com esse resultado e acredito que é o reconhecimento do nosso trabalho como vereador. Claro, eu tenho uma exposição por causa da minha profissão, mas essa é uma avaliação do trabalho, o reconhecimento do trabalho que eu faço como vereador. Acho que nós, nos dois primeiros anos de mandato fizemos muita coisa, aprovamos projetos que têm uma relevância importante para a comunidade, e depois como presidente, no trabalho de gestão da Câmara. Uma gestão eficiente. Então, eu acho que se as pessoas me reconhecerem é porque realmente o trabalho como vereador está surtindo efeito”.

Após a suspensão das respostas para a tabulação dos dados, o quiz foi liberado para receber novas respostas. Quer participar? Então veja se você reconhece os vereadores de Curitiba.

Veja todos os resultados a seguir, com os nomes na ordem em que foram postados. Em negrito as opções corretas!

Alexandre Leprevost – 489 (69,6%)

Luiz Felipe Braga Cortes – 129 (18,3)

Pierpaolo Petruziello – 77 (11%)

Ney Leprevost – 8 (1,1%)

Toninho da Farmácia – 375 (55,4)

Carlinhos da Saúde – 120 (17,7%)

Sabino Piccolo – 88 (13%)

Serginho do Posto – 95 (14%)

Noêmia Rocha – 71 (10,2%)

Indiara Barbosa – 146 (21%)

Amália Tortato – 344 (49,4)

Cantora Mara Lima – 137 (19,7%)

Oscalino do Povo – 135 (20,1%)

Zezinho do Sabará – 361 (53,9%)

João do Suco – 115 (17,2%)

Luiz do Pão – 60 (9%)

Ênio Verri – 49 (6,8%)

Tito Zeglin – 20 (2,8%)

Angelo Vanhoni – 619 (86,5%)

Paulo Opuska – 28 (3,9%)

Eder Borges – 203 (29,9%)

Mauro Ignácio – 83 (12,2%)

Dalton Borba – 249 (36,7%)

Ezequias Moreira – 145 (21,4%)

Jair Cézar – 49 (7%)

Tico Kuzma – 96 (13,7%)

Hernani – 38 (5,4%)

Tito Zeglin – 428 (61,1%

Tico Kusma – 91 (13%)

Beto Barbosa – 137 (20,1%)

Beto Moraes – 360 (52,9%)

Bebeto – 101 (14,6%)

Goura – 84 (12,3%)

Fábio Camargo – 40 (5,7%)

Tito Zeglin – 144 (20,5%)

João da 5 irmãos – 54 (7,7)

Tico Kuzma – 266 (37,9%)

Tico Kusma – 198 (29,3%)

Bruno Pessuti – 516 (74,2%)

Diego Garcia – 114 (16,4%)

Márcio Barros – 34 (4,9%)

Serginho do Posto – 32 (4,6%)

Rodrigo Reis – 97 (14,4%)

Toaldo Túlio – 123 (18,3%)

João do Suco – 172 (25,6%)

Sidnei Toaldo – 281 (41,8%)

Marcos Vieira – 97 (14,2%)

Professor Euler – 164 (24%

Marcelo Fachinello – 42 (6,2%)

Serginho do Posto – 380 (55,7%)

Dalton Borba – 90 (13,2%)

Borges da Silveira – 85 (12,40)

Eder Borges – 404 (59,2%)

Hernani – 105 (15,4%)

Professora Josete – 131 (18,9%)

Sargento Tãnia Guerreiro – 364 (52,4%)

Maria Letícia – 50 (7,2%)

Amalia Tortato – 149 (21,5%)

Osias Morais – 119 (17,7%)

Gilberto Ribeiro – 136 (20,2%)

Pastor Marciano Alves – 234 (34,8%)

Ezequias Barros – 185 (27,5%)

Zezinho do Sabará – 174 (26,2%)

Salles do Fazendinha – 261 (39,4%)

Pedro Gunha – 121 (18,3%)

Serginho do Posto – 111 (16,7%)

Carol Dartora – 273 (39,5%)

Indiara Barbosa – 153 (22,1%)

Sargento Tãnia Guerreiro – 18 (2,6%)

Giorgia Prates – 250 (36,1%)

Tito Zeglin – 161 (23%)

Derosso – 57 (8,1%)

Sabino Piccolo – 408 (58,3%)

Jairo Marcelino – 74 (10,6%)

Douglas Bandeira – 16 (2,2%)

Renato Freitas – 11 (1,5%)

Herivelto Oliveira – 692 (95,6%)

João da 5 irmãos – 5 (0,7%)

Cida Borgheti – 22 (3,1%)

Professora Josete – 600 (84,7%)

Dona Lourdes – 74 (10,5%

Maria Letícia – 12 (1,7%)

Toninho da Farmácia – 96 (14,2%)

João do Suco – 81 (12%)

Elias Vidal – 253 (37,5)

Hernani – 246 (36,7%)

Salles do Fazendinha – 87% (12,7%)

Leonidas Dias – 44 (6,4%)

Professor Euller – 451 (66%)

Marcos vieira – 101 (14,8%)

Indiara Barbosa – 431 (62,2%)

Maria Victoria – 70 (10,1%)

Flavia Francischini – 121 (17,5%)

Sargento Tãnia Guerreiro – 71 (10,2%)

Rodrigo Reis – 76 (10,7%)

Mauro Ignácio – 28 (4%)

Pier Petruziello – 585 (79,9%)

Fábio Camargo – 38 (5,4%)

Leonidas Dias – 124 (18,4%)

Sidnei Toaldo – 105 (15,6%)

João da 5 irmãos – 306 (45,5%)

Dalton Barbosa – 138 (20,5%)

Ezequias Barros – 222 (33,1%)

Beto Moraes – 49 (7,3%)

Alexandre Leprevost – 37 (5,5%)

Pastor Marciano Alves – 363 (54,2%)

Mauro Bobato – 109 (15,6%)

Macio Barros – 352 (50,9%)

Ricardo Vilches – 183 (26,5%)

Marcelo Fachinello – 48 (6,9)

Osias Moraes – 180 (27,1%)

Edson Havecake – 152 (22,9%)

Leonidas Dias – 65 (10%)

Pastor Marciano Alves – 265 (40%)

João da 5 Irmãos – 229 (34,4%)

Mario Neto – 121 (18,2%)

Leonidas Dias – 229 (34,4%)

Rodrigo Reis – 57 (13,1%)

Oscalino do Povo – 313 (46,4%)

Osias Morais – 112 (16,6%)

Sidnei Toaldo – 90 (13,3%)

Mauro Boato – 162 (24%)

Leonidas Dias 28 (4%)

Cristiano Santos – 61 (8,7%)

Dalto Borba – 31 (4,4%)

Marcelo Fachinello – 587 (83,3%

Rui Hara – 219 (32%)

Nori Seto – 292 (42,7%)

Geraldo Yamada – 165 (24,1%)

Professor Euler – 9 (1,3%)

Mauro Ignácio – 149 (22,3%)

Beto Moraes – 40 (6%)

Ezequias Barros – 167 (25%)

Marcos Vieira – 312 (46,8%)

Noêmia Rocha – 504 (72,6%)

Flavia Francischini – 73 (10,5%)

Cida Borghetti – 42 (6,1%)

Professora Josete – 75 (10,8%)

Dona Lourdes – 63 (8,9%)

Doutra Elisete – 134 (19%)

Maria Letícia – 471 (66,9%)

Maria Victória – 36 (5,1%)

Oscalino do Povo – 56 (8,2%)

Cláudio Koslovski – 296 (43,8%)

Mauro Bobato – 267 (39,3%)

Geraldo Borsato – 60 (8,8%)

Beto Moraes – 140 (20,7%)

Mauro Ignácio – 335 (49,5%)

Sidnei Toaldo – 106 (15,7%)

Zezinho do Sabará – 96 (14,2%)

Tico Kuzma – 64 (9,4%)

Rodrigo Reis – 342 (50,3%

Dalton Borba – 120 (17,6%)

Toninho da Farmácia – 104 (15,3%)

Tico Kusma – 54 (7,9%)

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2