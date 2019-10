A pauta é quase clichê de tempos em tempos. “Você lembra em quem votou na última eleição”? Uma pesquisa feita em 2018 pela Ideia Big Data, publicada pela Revista Exame, mostrou que 79% dos brasileiros não lembravam em quem tinham votado na eleição anterior. Sim, apenas 21% dos ouvidos sabiam nas mãos de quem depositaram a responsabilidade de criar leis e fiscalizar a atuação de prefeitos, governadores e o presidente.

A Tribuna resolveu propor um desafio aos curitibanos e mais do que lembrar em quem votaram, queríamos saber se os eleitores sabem quem está lá na Câmara dos Vereadores trabalhando por nós. E mais do que lembrar de um ou outro nome, buscamos saber se você sabe a “cara” de quem nos representa na casa de leis municipal.

O objetivo da brincadeira era conscientizar a população sobre a importância de saber de quem são os vereadores de Curitiba. De quem cobrar? Qual deles falou algo que você gostou ou não gostou. Os resultados deste levantamento vamos contar a seguir.

O Quiz

O quiz era composto por 38 questões (o número de vereadores de Curitiba). Cada questão vinha acompanhada por perguntas do tipo: “Quem sou eu?”, “Você sabe o meu nome?” ou “Lembra de mim? Então qual é o meu nome”. Junto com a foto do político, vinham quatro opções de nomes, sendo uma delas correta.

Existiam algumas pegadinhas. Por exemplo, ao invés do nome de vereadores, tinha um ou outro nome de deputados no meio das opções e até vereadores do passado, para tentar confundir a turma. Tinha também, nomes parecidos, para tentar confundir os eleitores.

Em apenas dois dias foram 2088 participações, um alto grau de engajamento. Cerca de 70% dos participantes foram até o fim, ou seja, praticamente 100% respondeu a primeira questão, mas o número foi diminuindo até a última pergunta do Quiz. A partir do total de votantes de cada vereador (2088, menos o número de participantes que chegaram até a ele) foi feita a porcentagem final. O resultado geral foi o seguinte:

– 1,2 % dos participantes tiveram 0 a 5 acertos (Tem certeza que você mora em Curitiba? Cê foi bem mal hein? Hahaha. Tente outra vez);

– 1,8 % tiveram 6 a 10 acertos (Tá ruim ainda hein. Pelo menos você lembra em quem você votou? Tente de novo!);

– 12,6 % acertaram de 11 a 16 questões (Tá melhorando, mas ainda não acertou nem a metade;

– 30,9 % tiveram 17 a 21 acertos (Acertou pelo menos a metade. Siga firme, piazada);

– 29,6 % acertaram de 22 a 27 associações (Agora tá ficando bom nisso. Conhece boa parte da turminha);

– 12,5 % acertaram de 28 a 32 vereadores (Tá quase um expert. Tenta só mais uma vez!);

– 11,4 % conseguiram acertar de 33 a 38 vereadores (AEEEEEEEEEEEE. Parabéns. Cê manja tudo de Câmara dos Vereadores. Agora da pra chamar a turma para um churras ou tentar a sorte na próxima eleição).

O mais reconhecido

Dava até pra imaginar o resultado desta disputa quando o objetivo era identificar o mais conhecido. O vereador Herivelto Oliveira, que por muitos anos foi apresentador da RPC TV, é um rosto bastante conhecido, apesar de estar na sua primeira legislatura. “Fico feliz em ser reconhecido, mas talvez para algumas pessoas tenha sido uma surpresa saber que eu sou vereador”, reconhece o jornalista. Proporcionalmente ele foi reconhecido por 89,3% dos votantes.

O curioso é que Herivelto assumiu o cargo apenas em janeiro, assumindo o lugar do Hélio Wirbinski, nomeado como diretor-presidente do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE). “Conheço bastante coisa de Curitiba, mas confesso que temos muitas novidades na cidade, e estou buscando extrair o máximo do que continuo aprendo todos os dias para reverter à própria cidade”.

Quem é você?

O vereador que teve o pior resultado foi Marcos Vieira teve o “pior” desempenho da pesquisa. Apenas 32,6% daqueles que chegaram até o seu nome (ele era o 36º da lista) o reconheceu. Em seu primeiro mandato como vereador, o administrador se mostrou preocupado com a percepção da população. “Olha, um resultado desse é preocupante, mais temos que fazer uma boa avaliação pra ver onde está a falha. Tenho que rever pois talvez tenho que melhorar a comunicação”.

Marcos Vieira acredita que independente do resultado, ele precisa mostrar trabalho com atitudes, leis e projetos. “Me deixa tranquilo é que estou trabalhando e muito, além de estar em contato com as pessoas. O trabalho tem que estar em primeiro lugar, mais também é importante mostrar para as pessoas o que está sendo feito”.

Veja a seguir o resultado detalhado:

1. Alex Rato

Professor Euler – 21.9%

Alex Rato – 51.4%

Professor Silberto – 10.9%

Sabino Picolo – 15.9%

2. Zezinho Sabará

Zezinho Sabará – 64.1%

Tito Zeglin – 20.6%

Alex Rato – 2.1%

Serginho do Posto – 13.2%

3. Beto Moraes

Coronel Lee – 21.2%

Mauro Moraes – 14.1%

Bruno Pessuti – 18.7%

Beto Moraes – 46%

4. Dalton Borba

Edemar Colpani – 23.2%

Dalton Borba – 30.3%

Dr. Wolmir – 28.1%

Luiz Fernando Guerra – 18.5%

5. Fabiane Rosa

Dona Lourdes – 9.3%

Julieta Reis – 15%

Fabiane Rosa – 46.8%

Maria Manfron – 29%

6. Toninho da Farmácia

Toninho da Farmácia – 48%

Serginho do Posto – 22.3%

Pier Petruziello – 6.8%

Oscalino do Povo – 22.9%

7. Edson do Parolin

Ezequias Barros – 21.9%

Marcos Vieira – 5.4%

Zezinho Sabará – 10.8%

Edson do Parolin – 62%

8. Katia Dittrich

Maria Letícia – 17%

Mabel Canto – 13%

Katia Dittrich – 63.8%

Cantora Mara Lima – 6.2%

9. Bruno Pessuti

Geovane Fernandes – 19.2%

Bruno Pessuti – 67%

Cristiano Santos – 8.6%

Jairo Marcelino – 5.2%

10. Mauro Ignácio

Mauro Ignácio – 50%

Osias Moraes – 16.7%

Delegado Jacovós – 16%

Alexandre Amaro – 17.4%

11. Julieta Reis

Maria Manfron – 8.3%

Noêmia Rocha – 10.2%

Cristina Silvestri – 3.9%

Julieta Reis – 77.6%

12. Professor Silberto

Do Carmo – 18.2%

Professor Silberto – 45.3%

Elio Rush – 17.8%

Sabino Picolo – 18.8%

13. Tico Kusma

Paulo Rink – 5.9%

Tito Zeglin – 22.4%

Tico Kuzma – 62.5%

Mauro Bobato – 9.2%

14. Jairo Marcelino

Sabino Picollo – 15.4%

Jairo Marcelino – 60.4%

Ademar Traiano – 12.9%

Gilson de Souza – 11.3%

15. Geovane Fernandes

Geovane Fernandes – 45.4%

Evandro Araújo – 22.9%

Oscalino do Povo – 20.7%

Zezinho Sabará – 11%

16. Herivelto Oliveira

Mestre Pop – 2.7%

Herivelto Oliveira – 94.6%

Soldado Fruet – 1.6%

Custódio – 1.1%

17. Ezequias Barros

Ezequias Barros – 32.3%

Dr. Wolmir – 27.6%

Marcos Vieira – 13.4%

Mauro Bobato – 26.8%

18. Maria Letícia

Luciana Rafagnin – 33.8%

Maria Letícia – 38.5%

Professor Josete – 22.8%

Cantora Mara Lima – 5%

19. Tito Zeglin

Goura – 8.2%

Tadeu Veneri – 13.7%

Tito Zeglin – 71.9%

Rogério Campos – 6.2%

20. Professor Euller

Pier – 18.5%

Professor Euller – 58.1%

Osias Moraes – 14.4%

Ezequias Barros – 9%

21. Sabino Picolo

Derosso – 21.1%

Marcos Vieira – 5%

Oscalino do Povo – 9.3%

Sabino Picolo – 64.7%

22. Professora Josete

Professora Josete – 66.6%

Noêmia Rocha – 20.3%

Julieta Reis – 6%

Dona Lourdes – 7.1%

23. Mestre Pop

Mestre Pop – 94.5%

Cristiano Santos – 1.7%

Dalton Borba – 1.5%

Caca Pereira – 2.2%

24. Cristiano Santos

Cristiano Anjos – 16.4%

Cristiano Deuses – 3.8%

Cristiano Santos – 75.6%

Cristiano Querubins – 4.3%

25. Serginho do Posto

Serginho do Posto – 89.3%

Claudinho do Posto – 4.8%

Gilbertinho do Posto – 2.8%

Sandrinho do Posto – 3.1%

26. Caca Pereira

Mauro Bobato – 19.8%

Paulo Rink – 4.3%

Caca Pereira – 54.8%

Rogério Campos – 21.1%

27. Colpani

Colpani – 66.9%

Osias Moraes – 10%

Rodrigo Estacho – 10.9%

Plauto Miró – 12.2%

28. Pier Petruzziello

Dalton Rocha – 10.6%

Professor Silberto – 6.4%

Pier Petruzziello – 69%

Luiz Felipe Braga Cortes – 14.1%

29. Oscalino do Povo

Marcos Vieira – 39.9%

Oscalino do Povo – 44.2%

Paulo Rink – 4.3%

Zezinho Sabará – 11.5%

30. Noêmia Rocha

Noêmia Rocha – 59.7%

Dona Lourdes – 12.2%

Luciana Rafagnin – 26%

Julieta Reis – 2.2%

31. Maria Manfron

Maria Manfron – 75.9%

Cantora Mara Lima – 4.7%

Julieta Reis – 11.1%

Maria Victoria – 8.3%

32. Mauro Bobato

Mauro Bobato – 48.1%

Mauro Moraes – 8.9%

Beto Moraes – 11%

Elias Vidal – 32.1%

33. Osias Moraes

Dr. Wolmir – 54.4%

Sabino Picolo – 6.5%

Osias Moraes – 37.4%

Gustavo Fruet – 1.7%

34. Rogério Campos

Rogério Campos – 72.7%

Oscalino do Povo – 6.7%

Professor Silberto – 12.8%

Professor Euller – 7.8%

35. Dona Lourdes

Vó Lourdes – 22.7%

Tia Lourdes – 10.4%

Dona Lourdes – 63.8%

Nona Lourdes – 3.1%

36. Marcos Vieira

Dr. Wolmir – 23.8%

Marcos Oliveira – 25.6%

Marcos Vieira – 32.6%

Rogério Campos – 18%

37. Dr. Wolmir

Rogério Campos – 27.7%

Dr. Wolmir – 41.7%

Professor Euller – 12.3%

Sargento Fruet – 18.3%

38. Paulo Rink

Goura – 8%

Alex Rato – 4.2%

Mestre POP – 1.2%

Paulo Rink – 86.5%.

Não respondeu o QUIZ ainda? Então tente a sorte: