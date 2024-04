A cada quatro anos todos os curitibanos com mais de 16 anos podem ir às urnas para escolher quem serão os nossos representantes na Câmara Municipal dos Vereadores. Os vereadores da cidade – Curitiba tem 38 – são responsáveis (pelo menos deveriam ser) por criar leis em benefício da população e também fiscalizar o Poder Executivo (leia-se o prefeito e demais autoridades municipais).

Neste ano, em outubro, vamos escolher novamente quem serão os vereadores da cidade. O problema é que após a eleição propriamente dita, muita gente esquece não só em quem votou, mas também de cobrar uma atuação correta e eficiente (no mínimo decente) dos nossos representantes.

E vamos mais longe. A maioria não sabe quem são os vereadores que estão na Câmara atualmente.

Para testar o seu conhecimento, preparamos o teste abaixo. Neste QUIZ você poderá olhar a foto e tentar adivinhar quem é o político entre as quatro opções sugeridas. Vamos lá? Participe!

