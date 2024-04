Candidato ideal de Curitiba: existe ‘receita pronta’ para ganhar o eleitor?

O que o curitibano espera de um bom candidato? Será que além das propostas apresentadas, o estilo e aparência do candidato contam na hora de votar? Precisa ser simpático ou deve ser mais sério? Jovem ou experiente? Com sotaque forte ou sem sotaque marcado? E no fim das contas, será que essas características são relevantes para governar o município?

Para o Doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Emerson Urizzi Cervi a disputa para o cargo de prefeito, de forma geral, já possui uma receita meio pronta. Inclusive, candidatos que fogem disso geralmente não recebem muitos votos. “Todos os candidatos tendem a se dirigir para o mesmo ponto. Inclusive, muitas vezes temos na campanha candidatos diferentes com a mesma cor de camisa”, comenta.

LEIA TAMBÉM:

>> Eleições 2024: saiba quem são os pré-candidatos à prefeitura de Curitiba

>> Qual vereador mais trabalhou em Curitiba? E qual não fez nada? Veja lista

Em contrapartida, estilos mais peculiares podem funcionar melhor quando se trata do cargo de vereador. “Como pode ser eleito com só 1% dos votos, tem nichos, pode eleger fora do padrão. Toda eleição tem gente fora do padrão na Câmara. Na Prefeitura não, na prefeitura é o modelinho clássico para aqueles que tem voto”.

Nesse caso, o modelo clássico é aquele que podemos observar em toda eleição, com características, como sorriso simpático, bom humor, roupas arrumadas e postura de confiança.

Na hora de votar, a idade do candidato conta?

Para o cientista político o fator idade é relativo e depende muito do momento que está sendo vivido. Ele cita que com base nas últimas eleições, Curitiba tem sido uma cidade que tem oscilado entre o jovem e o experimente.

Para completar o argumento, Cervi relembra as últimas votações. Em 2020, Rafael Greca, representando a imagem da experiência, foi reeleito. No entanto, quem ficou em segundo foi Goura, com uma postura mais jovem e despojada. Anteriormente, Greca também já disputou com Gustavo Fruet, um nome mais jovem.

“Antes disso a gente teve Beto Richa, Taniguchi, a própria primeira gestão do Greca em que ele era mais jovem. Mas isso não é de Curitiba, se olhar para os governos dos estados e para a presidência da república, os jovens não tiveram votos. Quem teve voto foram os mais velhos, acima de 60 anos, em 2022. Então isso varia de tempo em tempo, não tem um padrão fixo”, explica Cervi.

Analisando os possíveis nomes de candidatos para a Prefeitura de Curitiba em 2024, o cientista político acredita que os políticos mais jovens estarão em maior número. Entretanto, ele ressalta que Roberto Requião pode ser um contraponto nesse sentido. “Então a tendência deste ano é que [o curitibano] tenha que escolher entre os jovens, com a ressalva da possibilidade [de candidatura] do Requião”.

O partido do candidato influencia na escolha do curitibano?

Sociólogo, Doutor em Ciências Sociais e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Cezar Bueno de Lima afirma que independente do partido, o que o eleitor curitibano leva em consideração é a fidelidade partidária.

“Se você tem fidelidade partidária significa que você tem convicções a respeito do mundo, do projeto de vida que você defende. Porque a política é isso, os partidos políticos representam diferente visões de mundo, não só de Curitiba, mas da própria sociedade como um todo”, declara o sociólogo.

É preciso ser ‘curitibano da gema’?

Será que os curitibanos possuem um favoritismo por candidatos nascidos e criados na capital? Para o professor da UFPR, esse não é um fator determinante na hora de votar, especialmente quando se analisa os últimos 40 anos. Cervi usa Beto Richa como exemplo. No 1º turno de 2008, com 77,27%, ele foi o prefeito eleito com maior margem de voto na capital paranaense e ele é natural de Londrina.

“Eu não diria que certidão de nascimento é tão importante. Veja o caso de 2012, entre Ratinho e Fruet. Fruet, filho de Curitiba, de político de Curitiba, no 1º turno ficou em segundo e o Ratinho ficou em primeiro. No 2º turno Fruet girou, mas ele tinha ficado atrás”, relembra o cientista político.

Com opinião parecida, Lima considera que esse fator pode ser determinante apenas em uma eleição muita acirrada, na qual o candidato pode usar do discurso de ser da cidade para tentar ganhar mais votos.

“Se por acaso você tem uma diferença muito grande entre os candidatos, esse fator não altera o resultado final do processo eleitoral. Ele é importante se você considera que uma eleição esteja muito acirrada, aí pode ser um elemento que favoreça com esse discurso e identidade política”, analisa.

O que o candidato precisa ter em Curitiba?

Pensando de forma geral, quais são os requisitos básicos para ser um bom candidato em Curitiba? Cervi acredita que ser confiável e conhecido são características mais importantes do que ter nascido na cidade. Além disso, ele comenta que o curitibano demonstra preferência por nomes conhecidos.

“Os que tiveram voto são os que estão aí, são conhecidos, ocuparam outros cargos. Eu diria, nesse sentido, que o curitibano é mais seguro, o eleitor curitibano aposta menos no desconhecido para a prefeitura”, acrescenta.

Já olhando para as pautas que devem surgir, Lima diz que para a eleição de 2024 é possível que os cidadãos desejem analisar candidatos que abordem a redução da violência, a falta de creches e o acesso à saúde.

“O bom candidato é aquele que efetivamente tem propostas, tem projetos e consegue viabilizar parte desses projetos para atender demandas sociais urgentes. Porque temos demandas sociais de curto, médio e longo prazo. Mas essas demandas urgentes, como acesso à escola, falta de creches, segurança nos bairros, são demandas urgentes”, afirma.

Lima também completa que, antes de tudo, o eleitor curitibano espera do candidato uma postura ética e um histórico de representação política.

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba