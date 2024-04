Você precisa ter um bom planejamento de obra se quiser evitar problemas durante a construção. Por isso, é fundamental descobrir o que fazer primeiro: pintura ou parte elétrica

Mesmo quem não é especialista em construção precisa ter em mente quais etapas executar primeiro em uma obra e, assim, evitar desperdício de tempo e dinheiro. Pensando nisso, reunimos dicas valiosas para você saber o que fazer primeiro: a pintura ou a parte elétrica.

A organização ajuda a saber quais passos vêm a seguir, começando pelos projetos da construção ou reforma, definição dos orçamentos, serviços preliminares necessários, parte estrutural, alvenaria, instalações de água e esgoto, elétricas e outras complementares. Continue a leitura e evite cometer erros.

Quais materiais comprar para começar a obra?

Antes de começar, conte com a ajuda de profissionais qualificados de pintura e eletricistas para listar os materiais necessários e mais adequados para a obra de acordo com o seu orçamento. No caso de uma reforma, também é importante avaliar o que poderá ser reaproveitado, como cuba, portas, torneiras, box e espelhos, por exemplo.

Pintura ou elétrica: o que vem antes?

Com o terreno limpo e a estrutura do imóvel concluída, alguns pedreiros preferem realizar os rasgos das instalações para os eletricistas começarem o trabalho, que é passar os conduítes de elétrica por dentro das tubulações nas paredes. Na sequência, é hora de fechar os rasgos com massa de cimento.

Agora que as paredes estão aptas para receber os acabamentos, elas serão impermeabilizadas, dando prioridade a áreas molhadas, como banheiros e cozinha. Em seguida, é o momento de lixá-las, passar a massa e aplicar a tinta. Na hora da pintura, pequenas falhas que surgirem podem ser resolvidas.

Com a pintura pronta, o eletricista volta à obra para colocar os espelhos de tomadas, interruptores, tomadas e canaletas que protegem a fiação. O próximo passo é instalar ou reinstalar torneiras, sifão, armários e estantes para que o pintor retorne e retoque a pintura.

