Confira este guia e saiba como escolher o modelo ideal de chuveiro para sua casa

Na hora de escolher um chuveiro 220V para sua casa, é importante saber a resposta de algumas questões técnicas como: qual a tensão disponível no imóvel? Qual o tempo necessário até ocorrer o aquecimento da água? Qual a potência do equipamento ao aquecer a água?

Há diferentes aspectos que você também precisa considerar e, assim, garantir a qualidade do produto, o atendimento às suas necessidades, a segurança da sua família, além de contribuir para a eficiência do equipamento. Continue a leitura e descubra como escolher um chuveiro 220 V para sua casa.

Diferenças entre chuveiros 110V e 220V

Geralmente, a tensão da rede elétrica de um imóvel é determinada pela região em que ele está situado. Mas também é possível que uma casa com rede 110V (tipo mais comum no Brasil) tenha pontos onde a tensão chega a 220V. Para fazer a adaptação e conseguir instalar um chuveiro 220V na sua residência, é fundamental contar com a ajuda de um eletricista profissional.

Em geral, os equipamentos 220V têm maior capacidade de esquentar água que os de 127V, o que pode proporcionar maior conforto durante o banho, dependendo da região na qual você mora. Para regiões mais frias, por exemplo, a diferença de temperatura pode ser determinante.

Consumo de energia

Tecnicamente, o consumo de energia elétrica de um mesmo aparelho apenas com as opções de voltagem diferentes (127V ou 220V) é a mesma quando os modelos de aparelhos são iguais, já que o consumo não é medido pela tensão, mas pela potência x tempo, por isso a unidade é kW/h (quilo Watt hora).

Potência e os tipos de chuveiro elétrico 220 V

A potência, medida elétrica representada pelo Watt (W), indica a capacidade que o aparelho tem para aquecer a água em um certo período de tempo. Quanto mais potente o chuveiro, maior será o consumo de energia elétrica. No mercado, há modelos com diferentes potências. Confira alguns:

Chuveiro 5500 W

Este é o modelo mais comum do mercado, com três ou quatro opções de temperatura, que atende bem casas em regiões mais quentes, seja com rede elétrica 127 V ou 220 V – a potência do chuveiro continua em 5500 W.

Chuveiro 6800 W

Modelo um pouco mais potente, geralmente apresenta quatro níveis de temperatura fixos, estando disponível também nos modelos eletrônicos. Seu principal atributo é fornecer um aquecimento mais estável, deixando o banho mais confortável.

Por ter uma potência maior, muitas vezes nem precisa usar o nível máximo de aquecimento, contribuindo para economia de energia. Este modelo de chuveiro é ideal para casas que usam 220 V.

Chuveiro 7500 W

Normalmente usado para modelo eletrônico, é um chuveiro mais moderno, com maior facilidade e precisão para ajustar a temperatura por meio da haste reguladora. Há também modelos de chuveiro com temperaturas fixas (quatro) nessa mesma potência.

Chuveiro 7800 W

No mercado também encontramos chuveiros mais modernos, com design caprichado, ótimo controle de temperatura da água e regulagem gradual. Por oferecer mais opções de temperatura, este modelo proporciona o conforto de deixar a água de acordo com cada necessidade.

Modelos de chuveiro elétrico 220V

Há três modelos de chuveiros elétricos disponíveis no mercado que também são comercializados na tensão de 220V. Aliás, é importante saber disso na hora de escolher um chuveiro 220V para sua casa. São eles:

Chuveiro elétrico

O chuveiro elétrico com opções de potência que variam de 3 até 8 níveis de temperatura é o mais tradicional no Brasil. Por norma, os chuveiros de 3 temperaturas, independente de serem 127V ou 220V, devem ter potência máxima de 5.500 W. No caso dos chuveiros 220V a partir de 4 temperatura ou eletrônicos, a potência pode ser de até 9.000 W.

Chuveiro eletrônico

Os chuveiros eletrônicos oferecem maior comodidade e autonomia no ajuste gradual da temperatura por meio do ajuste da potência, o que pode acontecer ao longo do banho sem a necessidade de fechar o registro para a troca, proporcionando um banho muito mais agradável e adequado para cada estação do ano.

O chuveiro eletrônico possui algumas semelhanças com o chuveiro elétrico, começando pelo fato dos dois equipamentos aquecerem a água com uso da eletricidade. Mas existem vários pontos de diferença que é importante entender na hora de avaliar qual vale mais a pena para sua casa.

Chuveiro com pressurizador

Este é um chuveiro ideal para lugares com baixa pressão de água, como é o caso de sobrados ou apartamentos que estão muito próximos da caixa d’água. Além desse modelo, há no mercado chuveiros híbridos e chuveiros digitais.

À procura de chuveiros 220 V para sua casa? Confira o catálogo da Enerbras

Se você está procurando um modelo de chuveiro elétrico 220 V de alta qualidade para o banheiro da sua casa, é importante encontrar uma marca de confiança, com certificações e várias opções de produtos

Desde 1995, a Enerbras é referência nacional e internacional no segmento de materiais elétricos. A indústria, 100% paranaense, é fabricante de canaletas, proteção elétrica, ferramentas e utilidades, além de duchas e chuveiros elétricos

São várias linhas de chuveiros, com diferentes funcionalidades e designs, à sua disposição.

Conheça o catálogo de chuveiros elétricos e eletrônicos da Enerbras e encontre o melhor modelo para você.