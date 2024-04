Os temporizadores são equipamentos que podem ser usados para manter piscinas limpas com maior praticidade e precisão

O temporizador analógico ou digital é um dispositivo elétrico que permite programar horários específicos para ligar ou desligar automaticamente outros aparelhos. Por causa dessa praticidade, é um equipamento útil para desempenhar funções como a limpeza de piscinas com maior precisão e praticidade.

Leia até o final e descubra quais aplicações, principais diferenças, configurações, limitações e vantagens dos temporizadores analógicos e digitais disponíveis no mercado.

Qual é a função de um temporizador?

O temporizador é um dispositivo que ajuda a controlar o tempo de funcionamento de um aparelho e, consequentemente, a economizar energia, já que pode ser programado para controlar a ligação e desligamento de ar condicionado, iluminação, motor de filtragem da piscina, ventilador e outros equipamentos.

Temporizador para cuidar da piscina

Você pode usar um temporizador para controlar a duração do funcionamento do motor de filtragem da piscina de casa. O equipamento liga e desliga o sistema de acordo com uma programação pré-estabelecida, poupando o tempo que você usaria para acionar manualmente.

Este tipo de equipamento também pode ajudar a cuidar do funcionamento de bombas de água e poços artesianos. Mas, para saber se é melhor adquirir um temporizador analógico ou digital, é importante consultar um eletricista de confiança.

Temporizador analógico

Um temporizador analógico é baseado em mecânica e, por isso, é mais indicado para locais sujeitos a interferências elétricas, além de possuir maior tolerância para operações em ambientes úmidos.

Características do temporizador analógico

O temporizador analógico é um disco com intervalos definidos de 15 minutos que, em geral, possibilita uma variedade de programações, quando você define quanto tempo precisará da carga elétrica ligada.

Além de ser um instrumento silencioso, simples de configurar e altamente durável (menos suscetíveis a falhas), o equipamento costuma ter valor menor que o modelo digital. Conheça as características técnicas do temporizador analógico da Enerbras.

Temporizador analógico plugue bivolt Enerbras

Programação mínima de 15 minutos (variação mecânica de precisão 1,5% em média);

Relógio seletor com 24 horas fracionado em 96 seletores de 15 minutos cada;

Utilização exclusiva em ambientes internos;

Temperatura de operação: -10º C + 40º C;

Plugue e tomada 10 A 2P + T NBR 14136;

Bivolt (127 A / 220 A);

Frequência: 50°60 Hz.

Temporizador digital

Por sua vez, o temporizador digital apresenta uma alta precisão na contagem de tempo, tornando-se ideal para tarefas que requerem programação precisa. Além disso, é um equipamento fácil de programar (por segundo, minuto, hora, dia ou semana), com visualização das configurações nas telas de LED ou LCD.

O temporizador digital também pode dispor de outras funções, como ciclos de repetições, ajustes de atraso e memória interna, garantindo que as configurações de tempo estabelecidas não apaguem mesmo quando acaba a energia.

O design moderno deste equipamento também chama atenção. Conheça as características técnicas do temporizador digital fabricado e vendido pela Enerbras:

Temporizador Digital Plugue Bivolt Enerbras

Até 10 programações de Liga/Desliga;

Programação mínima de 1 minuto;

Bateria interna recarregável NI-MH 1,2 V 80 mA;

Duração da bateria interna de aproximadamente 100 h;

Função de horário de verão com seleção rápida;

Modo 12/24 h;

Consumo Standby 1,6 W;

Utilização exclusiva em ambientes internos;

Temperatura de operação: -10º C + 40º C;

Plugue e tomada 10 A 2P + T NBR 14136;

Bivolt (127 V/220 V);

Frequência: 50/60 Hz.

A Enerbras tem temporizadores analógicos e digitais de alta qualidade

Fundada em 1995, a Enerbras é referência nacional e internacional no segmento de materiais elétricos. A indústria paranaense é fabricante de diversos itens que podem fazer parte de suas obras, como canaletas, proteção elétrica, ferramentas, acessórios, duchas, chuveiros, torneiras, tomadas, interruptores e temporizadores de alta qualidade.

Quando precisar adquirir um temporizador analógico ou digital para cuidar da sua piscina, peça produtos Enerbras. Conheça o catálogo completo de ferramentas e utilidades da Enerbras.