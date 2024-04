BR-376 será interditada para obras na madrugada desta sexta-feira

Na madrugada desta sexta-feira (19), a BR-376 será totalmente interditada entre os quilômetros 662, em Tijucas do Sul, e 682, em Guaratuba, no litoral do Paraná, para a realização de obras de reparo no pavimento.

De acordo com informações da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, os reparos devem acontecer a partir da 1 hora até às 4 horas. O bloqueio do trânsito será na pista sentido Santa Catarina.

LEIA TAMBÉM:

>> Terreno gigante em bairro de Curitiba tem aprovação para leilão; Mais de mil metros quadrados

>> Caminhoneiro morre atropelado pelo próprio caminhão na área de escape da BR-376

Serão realizados reparos no pavimento que foi danificado por conta das fortes chuvas que atingiram a região. A Arteris reforça que a pista sentido Curitiba seguirá aberta normalmente.

A concessionária orienta aos motoristas para que evitem pegar a rodovia no sentido do trecho que será interditado. As condições de tráfego podem ser acompanhadas em tempo real pelo X (antigo Twitter) da @Arteris_ALS. Para informações ou solicitações de serviços, basta ligar para 0800 725 1771, que funciona 24 horas por dia.

Sentido único! Atenção motorista! Bairro de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça-feira (16) Balanço da gestão “Fenômeno Greca”: popular entre curitibanos e envolvido em polêmicas Eleições 2024 Mais do mesmo? O que esperar das eleições municipais em Curitiba