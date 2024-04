Um homem, de 48 anos, suspeito de apologia ao nazismo e compartilhamento de conteúdo de cunho racista e xenofóbico nas redes sociais, foi alvo de operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR). Na ação, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (18), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele.

Durante as buscas, os policiais civis apreenderam um celular e diversos pendrives, que auxiliarão no andamento das investigações. Segundo o delegado da PCPR Vyctor Grotti a ação é decorrente de investigações iniciadas há dois meses.

“Apuramos que o indivíduo, através de suas redes sociais, estaria fazendo apologia ao nazismo, veiculando símbolos e emblemas que utilizam a cruz suástica, além de incitar a discriminação e preconceito de raça, cor e procedência nacional”, afirma o delegado.

Diante das investigações, a PCPR representou pelos mandados de busca e apreensão, os quais foram deferidos pelo judiciário e cumpridos pela equipe policial.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências continuam a fim de esclarecer por completo os fatos.

