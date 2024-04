A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) voltou a aprovar a operação imobiliária para o leilão de dois terrenos públicos no bairro Uberaba, em Curitiba. Os lotes somam 1.757,59 m² e não poderão ser arrematados por menos de R$ 1,17 milhão. Ambos ficam em ruas sem saída em áreas distintas do bairro.

O primeiro lote tem forma triangular, sendo lateral à rua Francisco Konfidera. Com área de 308,92 m², o lance mínimo é de R$ 254 mil, veja na foto abaixo.

Área do primeiro lote é de 308,92 m² e tem forma triangular, sendo lateral à rua Francisco Konfidera; Foto: Reprodução/Google.

Já o segundo terreno, alinhado à rua Alberto Pasqualini, de formato irregular, com área de 1.448,67 m², foi precificado em R$ 916 mil. Os laudos são da Comissão de Avaliação de Imóveis (CAI), da prefeitura de Curitiba.

Lotes aprovados para leilão

A solicitação de leilão é do Executivo que fornece as informações para a CMC que analisa a possibilidade em vários trâmites. Quando se torna projeto de lei, é votado pelo vereadores. Nesse caso do Uberaba, foi aprovado em segundo turno com 23 votos positivos e 3 contrários. No entanto, a proposta recebeu uma emenda, e precisará retornar à pauta na próxima semana

A emenda foi encabeçada pelo líder do governo na Câmara de Curitiba, Tico Kuzma (PSD), e assinada por mais 16 vereadores. A proposição acrescenta um parágrafo ao texto e determina que, se vencido o prazo legal da avaliação, ou seja, de um ano deverá ser emitido um novo laudo.

Se ratificada pelo plenário, a lei já poderá ser sancionada pelo prefeito Rafael Greca, autorizando o Executivo a realizar a alienação da área pública.

