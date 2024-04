Mais um projeto de lei da prefeitura de Curitiba que pede autorização da Câmara Municipal para alienar, por meio de venda, um terreno público foi aprovado pelos vereadores e vereadoras da cidade. A área fica no bairro Pilarzinho e tem menos de 20 m². A iniciativa foi aprovada com 24 votos “sim”, unanimidade no momento da votação, que aconteceu nesta segunda-feira (1º), em primeira votação. O terreno

A mensagem do Executivo pede a autorização para negociar uma área com 19,53 m², localizado na esquina das ruas Tenente Miguel Anselmo da Silva e Antônio Pegoraro, no Pilarzinho. Líder do prefeito no Legislativo, Tico Kuzma (PSD) explicou que a solicitação para a compra do imóvel foi feita à prefeitura ainda em 2018, pela proprietária do lote vizinho, Sandra Luiza de Araújo.

Na proposta, a Prefeitura de Curitiba justifica que a área de interesse da requerente seria destinada ao arruamento, “por força de aprovação da planta [loteamento] denominada Vila Joana” (005.00089.2022). O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) foi consultado e informou que o terreno não é necessário para implantar melhorias no sistema viário da região. O Ippuc também afirmou que, “considerando as dimensões reduzidas, localização e configuração irregular da área pleiteada, não há interesse no local para a implantação de equipamento comunitário”.

O Laudo da Comissão de Avaliação de Imóveis (CAI) da Prefeitura de Curitiba, emitido em 2022, atribuiu ao imóvel de domínio público o valor de R$ 17 mil. Tico Kuzma informou que este valor deverá ser atualizado antes do momento da venda, já que o laudo foi emitido há mais de um ano pelo órgão responsável. “Quando a negociação for feita, o valor será atualizado. Considerando todo o processo e o laudo, peço o voto favorável aos vereadores e vereadoras”, disse o vereador.

Líder da oposição na Câmara Municipal, Professora Josete (PT) encaminhou o voto favorável, observando a legalidade da transação e que o imóvel tem uma metragem muito pequena, não sendo possível aproveitá-la para a construção de equipamentos públicos. “É uma área que fecha um ângulo de 90 graus, e pela legislação quem tem a prioridade para a aquisição da área é o proprietário do imóvel lindeiro. […] Quando o projeto traz benefícios e não incorre nenhuma ilegalidade, a Oposição sempre tem uma responsabilidade no momento do seu posicionamento”, afirmou.

Serginho do Posto (sem partido), que preside a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, também declarou apoio à venda, ressaltando que a operação imobiliária da pequena área será revertida no recolhimento de impostos. “Em Curitiba, existem imóveis da prefeitura, que são pequenas áreas que, no dia a dia, são ocupadas de forma irregular por vizinhos. É preciso ter um esforço concentrado para regularização destas áreas, para fazer com que elas passem a ser terrenos privados e deem retorno na arrecadação de IPTU e outras taxas”, considerou o parlamentar.

Com a aprovação da proposta da Prefeitura de Curitiba em primeiro turno, o texto retornará à ordem do dia desta terça-feira (2) em segunda votação. Se ratificada pelo plenário, a lei já poderá ser sancionada pelo prefeito Rafael Greca, autorizando o Executivo a realizar a alienação da área pública.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Perigo constante! Avenida de Curitiba vira pista de corrida e população cobra lombada; Vídeo mostra acidente Caçador de boteco! Bisavô dos bares de Curitiba quer se tornar o mais antigo do Paraná após fim do Stuart Em março Shopping de Curitiba inaugura novas lojas e restaurantes; confira as novidades