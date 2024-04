Uma operação tapa-buracos vai causar um bloqueio total na BR-376, importante rodovia que liga Curitiba a Santa Catarina. O bloqueio terá horas durante a madrugada desta sexta-feira (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a interdição total será no km 662 da BR376, sentido crescente, ou seja, sentido Santa Catarina.

Segundo a PRF a operação será iniciada à 01h. A manutenção será realizada pela concessionária que administra o trecho, entre os quilômetros 662 e 682, no período das 01h às 04h.

O trecho que terá operação tapa-buracos fica entre o posto da PRF, quase no limite entre Tijucas do Sul e Guaratuba, e a divisa entre Paraná e Santa Catarina.

