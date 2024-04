Fazer uma viagem internacional é abraçar o conhecimento e admirar culturas. É abrir a porta para novas experiências que jamais alguém vai tirar de você. Tudo isto fica melhor ainda pagando bem menos. E esta é a promessa é da JetSmart Airlines, companhia aérea que vai começar a operar em Curitiba com voos diretos para Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, no Chile.

Os primeiros voos partindo do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, com destino a Santiago e Buenos Aires, iniciam a partir dos dias 19 de junho e 11 de julho, respectivamente. As aeronaves que serão utilizadas são os Airbus A320 com 186 passageiros e o A321 com 240, modelos silenciosos e dos mais vendidos no mundo.

O voo para a capital chilena tem duração de 3h30, com três frequências semanais e deve levar mais de 15 mil passageiros em seu primeiro ano. Já para Buenos Aires, o tempo é de 2h23, também com três frequências semanais. A expectativa é que mais 43 mil pessoas entrem nos aviões da companhia do fundo norte-americano Indigo Partners, que controla Frontier Airlines nos nos EUA, WizzAir na Europa, Volaris no México e Cebu Pacific na Ásia.

Segundo Verónica Marambio Álvarez, gerente Comercial de Mercados Internacionais da JetSmart, Curitiba entrou do seleto grupo de cidades que terão a oportunidade de ter voos diretos, sem conexão e com valores abaixo de mercado. “Não gosto de comparar preços de outras companhias, digo que estamos contentes por estar no Sul do Brasil. São oportunidades no mercado brasileiro com enorme potencial de expansão e será essencial em nossa meta atingir a marca de 100 milhões de passageiros até 2028″, disse Verónica em entrevista para a Tribuna do Paraná.

Com essas novas rotas, a JetSmart chega a dez voos diretos partindo do Brasil, somando às outras sete rotas que já ligam Florianópolis (SC) a Buenos Aires e Santiago do Chile; Rio de Janeiro (RJ) com Santiago, Buenos Aires e Montevidéu e São Paulo (SP) e Foz do Iguaçu (PR) com Santiago do Chile. A companhia também conecta São Paulo e Florianópolis a Lima, no Peru, com escalas em Santiago e Buenos Aires.

Baita economia!

As rotas de Curitiba têm tarifa promocional a partir de R$ 419 para o voo para a Argentina e R$ 445 para o voo para o Chile, em cada sentido. No site, ainda tem o desconto promocional. Para ter uma ideia, a reportagem da Tribuna fez uma simulação comparando o preço da JetSmart com o da Gol e Latam, companhias que também têm esses trajetos internacionais.

Uma data selecionada na três empresas, na quarta-feira (17), foi com trecho de ida em 10 de agosto e retorno 15 de agosto, sem mala para despachar. Na Gol, ida e volta fica R$ 2.164 por pessoa, R$ 1.079,47 na JetSmart e R$ 2.484,73 na Latam. Vale ainda reforçar que os voos da JetSmart são diretos.

Caso queira passar o Natal em Buenos Aires saindo de Curitiba no dia 21 de dezembro e retornando 26, na JetSmart, ida e volta fica R$ 1.389,83; pela Latam em R$ 5.557,38 e na Gol R$ 2.366,12.

Os destinos seguem uma tendência de viagens de brasileiros na América do Sul. Um milhão de brasileiros visitaram a Argentina em 2023, segundo dados do Ministério do Turismo argentino. Já o Chile recebeu 485.933 visitantes do Brasil no mesmo período, segundo o Serviço Nacional de Turismo do Chile (Sernatur).

Novos roteiros?

A ideia da JetSmart é aumentar as rotas saindo de Curitiba para as próximas temporadas. “Estamos contente com as vendas iniciais, ano a ano vamos definir rotas após essa consolidação. Estamos com a promoção ativa, e posso dizer que é acessível para que os brasileiros explorem outros países. Curitiba é um cidade linda, urbanizada e com enorme cultura. Adorei o Museu Oscar Niemeyer (MON), e desejo conhecer os parques”, completou a chilena Verónica.

