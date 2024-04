Nesta quinta-feira (18), o cantor, músico e compositor Wander Wildner apresenta o show “Canções Iluminadas de Amor Incondicional”, no Jokers Pub.

O show do ex-vocalista da banda gaúcha Replicantes, que é um dos pilares do Punk Rock brasileiro, será no Salão Queirolo, que fica logo na entrada do estabelecimento.

No repertório, Wander apresenta composições autorais, entre elas “Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro”, “Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo”, e “Bebendo vinho”.

Wildner também toca algumas versões de clássicos nacionais e internacionais, entre eles, “Amigo Punk” (Graforréia Xilarmônica), “Sangue latino” (Secos & Molhados), e “Candy” (Iggy Pop). “Para esse show, eu também mostrarei algumas canções, como ‘Redemption song’, do Bob Marley, e ‘Dê um rolê’, dos Novos Baianos, que farão parte do meu próximo álbum”, diz Wander Wildner.

Todo esse setlist é interpretado com a alma Punk que Wander sempre carregou desde o início da trajetória artística dele, na metade dos anos 1980. Afinal, seja cantando o hit “Surfista calhorda”, dos Replicantes, ou alguma balada mais calma no violão, Wildner não perde a personalidade feroz, que fica impregnada em cada acorde.

Os ingressos antecipados custam R$ 30,00 (1º lote) e R$ 40,00 (2º lote). Na hora do evento, o valor será de R$ 50,00. Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

A apresentação começa às 21h e será realizada no Salão Queirolo, que fica logo na entrada do estabelecimento. O Jokers Pub fica na Rua São Francisco, 164, no Centro.

Sobre Wander Wildner

Wander Wildner fez parte da formação clássica da banda Os Replicantes, ao lado de Cláudio Heinz (guitarra), Heron Heinz (baixo), e Carlos Gerbase (bateria). O álbum de estreia do grupo, “O Futuro É Vortex” (1986), que trazia o clássico “Surfista calhorda”, é um dos mais importantes da história do Rock nacional.

A partir de 1995, Wildner se dedicou à carreira solo. O primeiro álbum dessa nova fase, “Baladas Sangrentas”, veio em 1996, e o mais recente é “Coração Selvagem” (2021).

No dia 16 de maio, Os Replicantes farão um show em Porto Alegre para comemorar os 40 anos da banda, com a participação de todos os integrantes que fizeram parte dessas quatro décadas de história do grupo.

Jokers Pub

Inaugurado em 2001, o Jokers Pub se consolidou como um dos mais tradicionais bares da capital paranaense. O local possui quatro ambientes diferentes, além da área do palco na qual acontecem os shows. Nesses espaços, são realizados diversos eventos, de shows a festas temáticas.

A cozinha do bar oferece várias opções aos frequentadores, entre elas, sanduíches, cafés, saladas, sobremesas e sopas, com valores acessíveis para todos os públicos. Além disso, o Jokers conta com uma grande variedade de bebidas, cervejas e drinks.

Os horários de funcionamento do Jokers Pub são os seguintes: segunda-feira, das 10h às 15h, terça a sábado, a partir das 10h. Cafeteria – Segunda a sábado, a partir das 10h. Almoço – Segunda a sábado, das 11h30 às 15h. Happy Hour – Terça a sexta-feira, das 18h às 20h30. Jantar – Terça a sexta-feira, a partir das 18h, sábados, a partir das 20h.

Programação da semana no Jokers Pub

Na sexta-feira (19), a banda Cat People comanda a noite apresentando os grandes clássicos da história do Rock’n’roll, entre eles, canções de David Bowie, T-Rex, e The Who.

O grupo é formado por Fabio Elias e Helio Freire (guitarra e vocal), Claudio Freire (vocal), Alexandre Toniolo (baixo e vocal), Emilio Piva (teclado), e Lourival Sartori (bateria). “A banda foi criada por amigos, para que a gente se divirta tocando e coloque todo mundo para dançar”, diz Fabio Elias.

O show começa às 22h. Os ingressos custam R$ 30,00 e podem ser adquiridos na plataforma Go Ingressos. As reservas podem ser efetuadas por meio do fone (41) 3324-2351.

No sábado (20), o público terá a chance de relembrar os inesquecíveis anos 80 com a festa “A Década Que Não Acabou”, organizada pela Cia. Vintage 80.

O som mecânico, que terá uma playlist composta por canções de grandes nomes da década de 1980, entre eles, Depeche Mode, The Cure, e The Smiths, ficará a cargo dos DJs Rogério (ex-residente da lendária danceteria Angel’s Flight) e Katarina (que comandava a pista da Moustache Sound And Dance). “É uma festa muito divertida! A gente nem chama de flashback porque a ideia é, realmente, mostrar o que acontecia nas pistas dos anos 80”, diz um dos organizadores do evento, o DJ Rogério Resende.

O evento também contará com um show do grupo Minha Banda É Uma Festa, que apresentará um repertório composto por músicas que marcaram a vida das pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar os anos 1980.

A pista será aberta às 22h e o show começa às 23h30. Depois da apresentação, os DJs voltam ao palco para fechar a noite com muita música.

Os ingressos antecipados para a festa custam R$ 20,00 (1º lote) e R$ 30,00 (2º lote). No dia do evento, o valor será de R$ 40,00.

Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma Go Ingressos. As reservas podem ser efetuadas por meio do fone (41) 3324-2351.

Serviço

Show de Wander Wildner no Jokers Pub

Quando: 18 de abril (quinta-feira).

Onde: Rua São Francisco, 164, Centro.

Valores: ingressos a venda na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/wander-wildner-show-no-jokers-em-curitiba/2393260?referrer=www.google.com), com valores a partir de R$ 20,00.

