Faltando ainda quatro meses para seu início, a turnê Caetano&Bethânia já se consagra como a maior turnê nacional de 2024. Atendendo à imensa demanda dos fãs, os irmãos incluíram Curitiba em sua rota. Sucesso absoluto de vendas – já são sete datas esgotadas (Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador) totalizando 320 mil ingressos vendidos, a tour anuncia suas novas e últimas apresentações.

Para o show extra de São Paulo e as novas apresentações em Curitiba, Recife e Fortaleza, Clientes Banco do Brasil com Ourocard contarão com pré-venda exclusiva entre os dias 12 e 13 de abril, começando 10h online, e ao meio-dia nas bilheterias oficiais.

Para o público geral, a venda começa no dia 15 de abril, 10h online, e ao meio-dia nas bilheterias oficiais. Os ingressos estarão disponíveis online somente na www.ticketmaster.com.br e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço).

Clientes Banco do Brasil com Ourocard poderão parcelar em até 5x sem juros, enquanto os demais poderão parcelar em até 3x. A turnê é realizada pela Live Nation Brasil e Uns Produções.

Sobre a turnê Caetano&Bethânia

A turnê Caetano & Bethânia tem um significado especial para a música popular brasileira, para a história dos dois irmãos e para os fãs que sonham em vê-los em um só espetáculo. Nascidos em Santo Amaro, no recôncavo baiano, Caetano Veloso e Maria Bethânia são reconhecidos como artistas essenciais à formação cultural de várias gerações, com trajetórias projetadas para além da música, inspirando criadores em todas as partes e em todas as artes.

Esse reencontro histórico em arenas do país permite a cada espectador uma visão ainda mais clara da força criadora de Caetano e Bethânia, unidos desde a infância pela memória de canções. Na família Veloso, falou mais alto a sugestão de Caetano para o batismo da irmã como “Maria Bethânia”, nome extraído de uma música de Capiba cantada por Nelson Gonçalves.

A voz de Bethânia seria um dos motores da entrega de Caetano à vida de compositor. A história dessa partilha musical se iniciou há 60 anos, no show “Nós, por exemplo”, no Teatro Vila Velha, em Salvador, em 1964. Ainda muito jovens, numa fase de revelação de caminhos para a música brasileira, eles surgiram como artistas inseparáveis de sua geração, no meio do agito das artes na capital baiana, ao lado de Gal, Gilberto Gil, Tom Zé, Roberto Santana, Alcyvando Luz, Djalma Corrêa, Fernando Lona, Piti e Perna Fróes. Bethânia despontava, porém, como uma cabeça acima de movimentos, determinada a criar um projeto estético fiel às suas paixões musicais profundas. Antes e depois do tropicalismo, Caetano seria um tradutor fraterno dessa poética.

Com a mudança de Santo Amaro para Salvador, em 1960, os irmãos se tornaram cúmplices nas descobertas de uma grande cidade, da literatura de Clarice Lispector e de seus destinos artísticos. Juntos, experimentaram o teatro, a música e o cinema. Caetano era então o guia urbano de Bethânia, ainda saudosa da vida e da alma santamarenses. Em sua ida para o Rio de Janeiro, onde substituiu Nara Leão no espetáculo Opinião em 1965, Bethânia viajou acompanhada de Caetano, atendendo ao pedido do pai, José Telles Velloso. O sucesso da cantora teria consequências na história da música popular e no desenvolvimento das carreiras de Caetano, Gal e Gil.

Aos 18 anos, ela avisou ao irmão que dali para frente definiria sozinha seu rumo no mundo. Mas, desde então, suas trajetórias artísticas não deixaram de estar entrelaçadas. Caetano compôs mais de 30 canções para gravações originais de Bethânia, pensando no alcance de sua voz e em sua presença cênica. Ainda na juventude, esse arco de belezas envolveu “Sol Negro” (em duo com Gal Costa) e “De Manhã” e se desenvolveria em joias como “Gema” e “Reconvexo”, um hit da “destemida Iara”.

Mesmo canções registradas pelo próprio Caetano ganharam versões de forte marca autoral de Bethânia, como “Tigresa”, “O Ciúme” ou “Sete Mil Vezes”. Em “Um índio”, nos Doces Bárbaros, a cantora reivindicou para si a utopia indígena de Caetano. Não à toa, o escritor argentino Julio Cortázar suspeitava que os dois irmãos eram uma só pessoa.

Em seis décadas de carreira, Caetano e Bethânia sustentaram um pacto artístico silencioso, uma identidade atemporal que aflorou em momentos decisivos: no álbum “Drama” (1972), produzido por Caetano, relevante para seu aprendizado em estúdio no retorno do exílio; na formação do grupo Doces Bárbaros, em 1976, quando Bethânia aglutinou seus manos baianos; no show que virou disco ao vivo, em 1978; em duos pontuais em suas discografias e – impossível esquecer – nas festas familiares no quintal de dona Canô, em Santo Amaro.

Além de fazer letras, por vezes incorporando frases literais de Bethânia (“Baby” nasceu assim), ele também vestiu com melodias os poemas de Waly Salomão destinados à Abelha-Rainha. Com ela, aprendeu a amar a jovem guarda de Roberto Carlos. Esse elo musical e existencial ganhou um sentido elevado em tempos sombrios. No exílio em Londres, em 1971, Caetano cantou para o Brasil: “Maria Bethânia, please send me a letter”. Na pandemia, como mensagem contra a tristeza repentina do mundo, a irmã sugeriu que ele cantasse “Noite de Cristal”, que clama por “dias de outras cores”. A canção entraria no álbum “Meu Coco”, de 2021

A identificação mútua originou pontos brilhantes na criação do compositor, que chegava a traduzir melhor suas próprias emoções a partir da presença dramática da irmã. Caetano tem sido um decifrador do mito artístico de Bethânia dentro e fora dos palcos. Nessa linhagem de canções, podem ser lembradas “Drama” (“minha voz soa exatamente/ de onde no corpo da alma de uma pessoa/ se produz a palavra eu”), “Tapete Mágico” (“no palco Maria Bethânia desenha-se todas as chamas do pássaro”) e “Motriz”, em que ambos celebram a voz da mãe, Canô, como a matriz de um dom (“em tudo a voz de minha mãe/ e a minha voz na dela”). Em “Vaca Profana”, a irmã é sinônimo de intensidade amorosa: “Quero que pinte um amor Bethânia”.

Em outros momentos, seus projetos artísticos levaram para o mundo os amores, as festas, as alegrias e as dores dos nascidos em Santo Amaro. Em “Purificar o Subaé” (1981) os irmãos cantaram pela salvação do rio de sua aldeia, falando em nome de todos os rios de todas as aldeias.

Fiel a uma história de tantos desejos, a turnê Caetano & Bethânia vai apresentar em todas as regiões do país a eternidade poética de duas vozes que nos ajudaram a viver, mudar e pensar nosso tempo. A festa, a devoção, o canto de Canô, a dança do irmão Rodrigo Velloso, o som do Recôncavo, o samba da Mangueira, Gal, o raio de Iansã, alto astral, lindas canções.

Serviço

Data: 21 de setembro (sábado) – NOVO SHOW

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR

Ingressos: a partir de R$ 180,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

PISTA: R$ 180,00 meia entrada e R$ 360,00 inteira

PISTA PREMIUM OUROCARD: R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Estádio Couto Pereira

R. Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória, Curitiba – PR | Bilheteria 2 do Estádio – Ao lado da entrada da administração

Horário de Funcionamento:

12/abril: atendimento a partir das 12hs / meio-dia

13/abril: atendimento a partir das 10hs

14/abril: não tem atendimento

15/abril: atendimento a partir das 12hs / meio-dia

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, às 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

A partir de 16/abril, funcionamento: Terça a Sábado das 10h às 17h.

Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados e dia de jogos ou outros eventos.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br/

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes Banco do Brasil com Ourocard – Em até 5 vezes sem juros.

Demais clientes- Em até 3 vezes sem juros.

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada

