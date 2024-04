Maior Festival do Churrasco do Brasil acontece no Paraná em setembro

Os amantes de churrasco já podem se preparar para mais uma edição do Brasa Festival, que estará de volta ainda maior no dia 21 de setembro, no Seminário São José, em Cascavel. A organização do evento – considerado o melhor festival de churrasco do Brasil – inicia a venda de ingressos à meia-noite do dia 11 para 12 de abril.

O Brasa é um dos mais prestigiados eventos gastronômicos do Brasil, atraindo pessoas de vários estados e até de países vizinhos. Em 2023, mais de 6 mil pessoas de 92 cidades, 8 estados, mais Paraguai e Argentina estiveram no festival, que passou a integrar o calendário oficial de eventos do Município de Cascavel ainda em 2022.

Os organizadores prometem uma experiência ainda melhor nesta edição. Além das habituais 7 horas de comida e bebida liberadas, com uma programação musical diversificada de bandas e artistas ao vivo, a estrutura estará maior. Mesmo com o crescimento do espaço, o evento será planejado para o mesmo tamanho de público da última edição, a fim de atender os visitantes com conforto e excelência, proporcionando entretenimento de qualidade a pessoas de todas as idades.

As estações gastronômicas também irão aumentar: serão 60 ao todo, comandadas por chefs e churrasqueiros conhecidos nacional e internacionalmente. Até mesmo o cardápio, que já contava com uma grande variedade nas edições passadas, será ampliado com a inclusão de novos cortes e acompanhamentos.

Os visitantes terão à sua disposição estações de bebidas liberadas – com chope, caipirinha e outros drinks – e carnes nobres e exóticas no fogo de chão – entre elas, cortes bovinos e suínos, frango, cordeiro, jacaré e pescados -, além de pratos vegetarianos e acompanhamentos diversos. Mas a grande novidade é o Brasa Beer, que terá um espaço próprio dentro do evento, no qual os visitantes poderão degustar chopes artesanais variados.

Os ingressos da 4ª edição do Brasa serão vendidos exclusivamente no site do festival, com parcelamento em até 6x sem juros. No ano passado, devido ao sucesso das edições anteriores, os ingressos praticamente esgotaram em menos de 1 mês. A dica para os interessados é garantir o seu o quanto antes. Além da expectativa de esgotarem rapidamente, o 1º lote será vendido com preço especial de lançamento. Mais informações no site http://brasafestival.com.br

