Sucesso em 2023, a nova edição do Festival Oriental acontece nesta sexta-feira (12) e no sábado (13), das 10h às 20h, no Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba. A entrada é gratuita. O evento terá opções de gastronomia, artesanato, artigos geek e literatura típicos da cultura oriental, além de produtos K-pop (pop coreano) e uma exposição de bonsai.

Devido à boa recepção do público no último ano, esta edição terá um número maior de expositores, com mais de 30 barracas entre artigos variados, gastronomia e serviços.

A principal novidade desta edição são as apresentações temáticas. Além da apresentação de artes tradicionais Ryukyu Koku Matsuri Daiko, que já ocorreu em 2023, o festival terá um concurso de dança e apresentações de judô, que acontecem no primeiro dia de evento e são divididas de acordo com a faixa etária dos participantes.

Oficinas e comidas típicas

Entre as tradicionais atrações do Festival Oriental estão a oficina de dobraduras, os produtos da cultura oriental, como mangás e cartas colecionáveis, e as tatuagens temáticas.

Já na área de gastronomia, os visitantes poderão encontrar alimentos típicos como crepes japoneses, yakisoba, lamen, oniguiri, corn dog, tempura, doces orientais e produtos importados.

Mercado Municipal Capão Raso

Com 100 lojas e movimento de cerca de 5 mil pessoas por dia, o Mercado Municipal Capão Raso é administrado pela Urbs, e oferece diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

Antigo Shopping Popular, o mercado completa 32 anos nesta terça-feira (9/4) e recentemente recebeu uma revitalização que incluiu novo paisagismo, área de alimentação, jardim e decoração, com R$ 1 milhão em investimentos.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Programação de apresentações

Sexta-feira (12/4)

18h: Apresentação Judô Tonietto – Baby e Infantil

19h: Apresentação Judô Tonietto – Juvenil e Adulto

20h: Ryukyu Koku Matsuri Daiko (apresentação de artes tradicionais orientais música e dança)

Sábado (13/4)

14h: Karatê Shubu-Kai (Dojô Patriota)

15h: Taiko Nikkei

16h: Karatê Shubu-Do

O Mercado Municipal Capão Raso (Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo).

