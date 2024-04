Um consumidor de Curitiba que optou por colocar o CPF na Nota em uma de suas compras foi agraciado, na manhã desta segunda-feira (08) com uma bolada de R$ 1 milhão. O sorteio do Nota Paraná premiou uma moradora de Curitiba, que fez as compras no bairro Vista Alegre.

Segundo o governo do Paraná ela participou do sorteio com 43 bilhetes gerados a partir de 32 notas fiscais. O bilhete premiado foi o de número 22994480. O prêmio de R$ 100 mil saiu para uma consumidora de Cianorte, bairro Alpha Club. Ela concorreu com 15 bilhetes eletrônicos, gerados a partir de 11 notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 9252848. Já o terceiro prêmio, no valor de R$ 50 mil, foi para um morador de Maringá, do distrito Iguatemi, que teve o bilhete de número 368331 contemplado. Ele concorreu com 38 bilhetes gerados a partir de 10 notas fiscais.

Além dos maiores valores, dez consumidores são premiados nos sorteios mensais do Nota Paraná com R$ 10 mil. Outras 15 mil pessoas recebem R$ 50. O programa também devolve aos contribuintes cadastrados parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista do Estado.

Meu bilhete foi sorteado?

Para isso o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo (versões Android e iOS) ou no site do Nota Paraná e inserir CPF e senha. Não são encaminhadas mensagens por WhatsApp nem por outros aplicativos.

Como participar do Nota Paraná?

Participar do Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita a acumulação de créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais. Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

