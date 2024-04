Saudades do sol?

A semana vai ser de tempo instável e de chegada de uma frente fria ao Paraná. Para quem gosta do sol, os próximos dias vão ser de saudade, pois a chuva deve permanecer em praticamente todas as regiões do estado.

LEIA MAIS – Nove bairros de Curitiba vão ficar sem água nesta terça-feira; O seu está na lista?

Segundo o Simepar, a segunda-feira (08) terá tempo instável com pancadas de chuva e trovoadas previstas. Temperaturas ficam mais amenas, em função da maior presença de nebulosidade e das chuvas.

VIU ESSA? Nota Paraná milionário sorteia mais de R$ 5 milhões em prêmios nesta segunda

Para o meteorologista Samuel Braun, a temperatura não deve esquentar devido a um sistema de baixa pressão. “Com isso existe possibilidade de chuva a qualquer momento no Paraná, a instabilidade permanece, com a vinda de uma frente fria avançando pelo Sul. Na quarta-feira (10) ou na quinta-feira (11), ocorrência maior de tempestade”, disse Samuel.

Em Curitiba, região metropolitana e mais cidades do Paraná, segue em vigor até às 12h desta segunda, um alerta amarelo para chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Temperatura amena

Para Curitiba, a máxima para esta segunda não deve passar dos 21°C, mantendo a chuva durante grande parte do dia. Quanto ao sol, a previsão aponta que nesta semana, ele vai ficar ausente da capital. O tempo fechado irá seguir nos próximos dias.

Você já viu essas?

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba