O próximo sorteio dos prêmios do Nota Paraná, programa de conscientização fiscal vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, será nesta segunda-feira (08). São mais de R$ 5 milhões de prêmios que serão distribuídos para consumidores e instituições sociais. Além do prêmio principal de R$ 1 milhão, serão sorteados 15 mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 50 mil e um prêmio de R$ 100 mil.

Nesta edição de abril, 67,4 milhões de bilhetes eletrônicos concorrem às premiações. Além de mais de 3 milhões consumidores, 1.404 entidades sociais registradas no programa concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil cada. Ao todo, foram emitidos 8,13 milhões de bilhetes para as instituições.

Prêmios do Paraná Pay

Junto com o sorteio do Nota Paraná, 2,07 milhões de pessoas cadastradas no Paraná Pay concorrem a outros 8 mil prêmios no valor de R$ 100 cada.

Como fazer o cadastro no Nota Paraná

É fácil participar do Programa Nota Paraná. Ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados pedem para o comerciante incluir o CPF na nota fiscal, o que possibilita o acúmulo de créditos de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Os créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.

