Tem morador de Curitiba comemorando! Sorteado na noite de sábado (06), o concurso 3072 da Lotofácil teve duas apostas que dividiram o prêmio máximo de mais de R$ 1,6 milhão. Acertaram os 15 números uma aposta de Curitiba e outra de São Vicente, em São Paulo, garantindo o valor de R$ 816.208,38 cada.

A aposta de Curitiba foi um bolão com seis cotas, realizada na Premier Loterias, no Centro. Além dessa, a capital paranaense também teve um ganhador que acertou 14 números e vai receber R$ 1.995,80.

Ao todo, o concurso 3072 da Lotofácil teve 245 apostas que acertaram 14 números e vão receber R$ 1.995,80; 8.212 apostas que acertaram 13 números e vão levar R$ 30; 110.208 apostas que acertaram 12 números e vão receber R$ 12; 660.294 acertadores de 11 números, ganhando R$ 6.

Confira mais detalhes dos premiados com 15 e 14 números:

Aposta de Curitiba ganhadora com 14 acertos

