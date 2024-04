Chevrolet abre a pré-venda da Nova S10

A Chevrolet apresentou na sexta-feira (05/04) a Nova S10 e abriu a pré-venda da sua picape de sucesso, que chega renovada e mais equipada. A picape média nacional de maior sucesso é apresentada com inovações que surpreendem todo o mercado com mais tecnologia, mais conectividade e mais conforto. As mudanças começam pelo design e se estendem ao conjunto mecânico, bem como ao pacote tecnológico e de conectividade. O interior foi revisado, com a inclusão do novíssimo sistema multimídia Chevrolet MyLink combinado com o painel de instrumentos digital. A S10 está brutalmente melhor.

O propósito da empresa foi criar um produto que fosse além do esperado para um veículo deste patamar, superando as demandas dos clientes e que pudesse surpreender o mercado. A S10 renovada reforça sua principal fortaleza: conciliar trabalho e lazer, permanecendo como a opção certa para quem busca uma ferramenta de serviço confiável, bem como um automóvel versátil para o dia a dia.

Para celebrar este lançamento tão aguardado, a Chevrolet inicia a pré-venda na rede de concessionárias da marca, em Curitiba na CCV e na Grand Park e demais revendas espalhadas pelo Brasil afora. Os primeiros consumidores levam dois acessórios especialmente desenvolvidos para a picape: um inédito protetor de caçamba e a divisória Multi-board, que permite melhor acomodação da carga. A exibição pública da Nova S10 começa em grandes feiras agropecuárias, como a ExpoLondrina, no Paraná, a Tecnoshow, em Goiás, e a Agrishow, em São Paulo.

Além das tradicionais configurações de trabalho, incluindo as de cabine simples e chassis cab, são as versões mais completas com cabine dupla que chegam primeiro. A Z71, de estilo aventureiro, a LTZ, historicamente a mais vendida, e a High Country, projetada para quem exige alto nível de sofisticação. Toda a linha 2025 vem equipada com o novo motor Duramax 2.8 turbodiesel de 207 cavalos e pacote off-road. Outra novidade é a oferta da transmissão automática de oito marchas, sucessora da AT6.

A estreia da Nova S10 completa a renovação do portfólio de picapes da Chevrolet, composto pela Nova Montana (médio-compacta) e a Nova Silverado (full-size premium).

Brutalmente imponente e sofisticada

A Nova S10 é caracterizada pelo design sofisticado e moderno, em linha com a atual identidade global da Chevrolet. Os mais atentos vão notar que há detalhes de estilo alusivos a modelos icônicos da marca e a outras gerações do produto, prestes a completar 30 anos de Brasil. Outra novidade da linha 2025 está na maior diferenciação visual entre as versões, principalmente na dianteira. Aqui, tudo é inédito, incluindo capô e para-lamas. As peças foram esculpidas para harmonizar com os novos faróis, grade e para-choque.

Dentro dessa proposta, as linhas de superfície evidenciam a robustez da Nova S10. Apliques e o conjunto ótico – agora em Full LED – fazem o veículo ainda mais imponente. Na lateral, além dos para-lamas posteriores, muda o acabamento inferior das portas, o desenho das rodas e os emblemas. A traseira também recebeu grande atenção dos projetistas. Destaque para as lanternas com led e a tampa da caçamba que evidencia o nome Chevrolet gravado em baixo relevo.

No caso da Z71, a grade, retrovisores e maçanetas são pretos; há lanternas escurecidas, estribo e santantônio tubulares e pneus de uso misto. Na LTZ, o acabamento é mais sóbrio, com elementos na mesma cor da carroceria e rodas com acabamento exclusivo. Já a High Country diferencia-se pelo santantônio esportivo e cromados bem ao estilo norte-americano. Com uma linha completa de acessórios, a Nova S10 também pode ser personalizada para ganhar aspecto único, permitindo que o cliente escolha a aparência que mais se conecta com seu estilo ou necessidade.

Brutalmente macia e tecnológica

A cabine da Nova S10 foi alçada a um patamar superior de sofisticação. E de uma maneira interessante: trazendo o nível de requinte de SUVs de luxo, sem perder a sensação de robustez de uma legítima picape todo-terreno. Para o motorista, as novidades começam pelo volante, da mesma família da Silverado. Além da tradicional regulagem de altura, agora a coluna de direção tem ajuste de profundidade.

A nova S10 herda também o conceito de cockpit virtual, presente em lançamentos globais da General Motors. Entretanto, o conjunto traz recursos exclusivos para a caminhonete. Outro benefício de quem viaja na primeira fileira são os novos bancos, que estão ligeiramente mais largos e macios. A parte do assento, do encosto e dos suportes laterais ganham espuma de diferentes densidades.

O nível de conforto dos passageiros da Nova S10 aumenta brutalmente por meio de outras soluções de engenharia, como: Recalibração da suspensão; Novos amortecedores; Nova coluna de direção telescópica; Aumento das bitolas; e Novo conjunto de pneus e rodas.

A redução do nível de ruído e de vibração é marcante. Mérito das placas acústicas adicionais nas portas, nas colunas, no teto e até na parede corta-fogo. Contribui igualmente para isso o motor turbodiesel mais silencioso. Por fim, as bitolas mais largas completam a equação que torna a Nova S10 imbatível em conforto e estabilidade. Tudo isso sem perder a valentia: capacidade de carga superior a uma tonelada, motor com torque elevado, tração 4×4 e reduzida.

Brutalmente inteligente e eficaz

A picape da Chevrolet chega equipada com a nova geração do motor Duramax 2.8 turbodiesel, considerado um dos melhores do mundo. Pela primeira vez um propulsor nacional é gerenciado por inteligência artificial (IA). Esta tecnologia potencializa o desempenho do veículo em um patamar nunca visto no segmento.

A nova geração do motor Duramax 2.8 turbodiesel de quatro cilindros traz avanços de hardware e software, levando a Nova S10 a um desempenho surpreendente: vai da inércia aos 100 km/h em meros 9,4 s – um segundo a menos que a anterior. Abaixo da cobiçada barreira dos 10 s. Tudo isso com um diferencial, que é o baixo consumo de combustível. De acordo com o Inmetro, a Nova S10 automática a diesel percorre 11,4 km/l na estrada e 9,5 km/l na cidade, médias até 13% melhores.

O motor, que agora entrega 207 cavalos e 52 kgfm, trabalha em conjunto com uma transmissão automática sequencial de oito marchas. A sintonia entre os dois garante melhor aproveitamento do torque e menor atrito de seus componentes internos. Na prática, isso se traduz em acelerações lineares, fortes retomadas e trocas de marcha mais suaves. O novo câmbio AT8 de última geração é o mesmo que equipa a Colorado norte-americana, porém, com calibração customizada para o uso que o brasileiro faz deste tipo de picape.

Brutalmente conectada e brasileira

A S10 está em constante evolução, antecipando tendências e conectando o consumidor àquilo que mais importa. O sistema OnStar é um exemplo disso, pois transforma a experiência do usuário com o veículo.

É o OnStar que amplifica a conectividade da picape, seja pelo Wi-Fi nativo com sinal até 12 vezes mais estável, seja por meio da atualização remota de sistemas eletrônicos, seja através do app que comanda funções do automóvel de forma remota. O OnStar também oferece serviços customizados de proteção e segurança, como o de resposta automática em caso de acidente. E a Nova S10 chega com novidades em tecnologias, como o Chevrolet MyLink de 11 polegadas integrado ao painel digital de 8 polegadas, carregador por indução e entradas USB tipo A e C na dianteira e na traseira.

A lista fica completa com a chegada de: Alerta de tráfego cruzado traseiro; Alerta de ponto cego; Farol alto automático; Iluminação Full LED; Volante com coluna de direção telescópica; Chave presencial com partida por botão; e Tampa traseira com trava elétrica e sistema de alívio de peso.

Esses itens se somam aos equipamentos já disponibilizados para a linha S10, como partida remota, acendimento automático dos faróis, câmera de ré de alta definição, controle eletrônico de oscilação de reboque, ar-condicionado digital, banco do motorista com ajuste elétrico, sensor de chuva, alerta de colisão com frenagem automática de emergência e alerta de saída de faixa. Para o consumidor, outra novidade é a garantia de cinco anos, que reitera a confiança da marca na durabilidade e confiabilidade da Nova S10.

A picape da Chevrolet conta com outro forte argumento: o menor custo total de propriedade frente a concorrentes. A matemática considera fatores como rede de assistência técnica, revisão programada, seguro, combustível e até índice de desvalorização no momento da revenda.

Vale ressaltar que a S10 é fabricada no Brasil, precisamente no complexo industrial da GM em São José dos Campos (SP), que recebeu investimentos e passou por uma importante atualização para produzir o novo modelo com índices ainda maiores de qualidade, eficiência e sustentabilidade.