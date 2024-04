Em março, o custo da cesta básica subiu em 10 das 17 capitais brasileiras analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada mensalmente, em São Paulo, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em Curitiba, segundo o levantamento de março de 2024 do Dieese, o preço cesta básica está em R$ 728,06, o que representa 113 horas e 26 minutos em média de trabalho para adquirir os produtos da cesta.

As maiores elevações foram registradas no Recife (5,81%), Fortaleza (5,66%), Natal (4,49%) e Aracaju (3,90%). Já as reduções mais expressivas foram observadas no Rio de Janeiro (-2,47%), Porto Alegre (-2,43%), Campo Grande (-2,43%) e Belo Horizonte (-2,06%). Curitiba tem a 8ª cesta básica mais cara do país.

Capital Valor da Cesta Porcentagem

do Salário

Mínimo

Líquido Tempo

de

trabalho São Paulo R$ 813,26 62,27 126h43m Rio de Janeiro R$ 812,25 62,19 126h33m Florianópolis R$ 791,21 60,58 123h17m Porto Alegre R$ 777,43 59,52 121h08m Brasília R$ 747,68 57,25 116h29m Campo Grande R$ 730,02 55,89 113h44m Vitória R$ 729,34 55,84 113h38m Curitiba R$ 728,06 55,74 113h26m

Custo das cestas

A cesta mais cara do país foi encontrada em São Paulo, onde o conjunto dos alimentos básicos custava, em média, R$ 813,26. Em seguida, figuram as cestas do Rio de Janeiro (R$ 812,25), Florianópolis (R$ 791,21) e Porto Alegre (R$ 777,43).

Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram anotados em Aracaju (R$ 555,22), João Pessoa (R$ 583,23) e Recife (R$ 592,19).

Sobe e desce no orçamento

O preço do óleo de soja recuou em todas as 17 capitais entre fevereiro e março.

As retrações oscilaram entre -8,18%, em Aracaju, e -0,26%, em Recife. Em 12

meses, todas as cidades acumularam redução, com destaque para Vitória

(-2,46%), Florianópolis (-28,05%) e Campo Grande (-26,02%). Mesmo com a

demanda firme por óleo de soja, o excesso de oferta do grão fez cair as cotações

na maior parte do mês. No varejo, o preço do óleo seguiu em queda.

O preço do quilo da batata baixou em todas as capitais da região Centro-Sul, onde

o tubérculo é pesquisado. As variações oscilaram entre -24,22%, em Campo

Grande, e -8,18%, em Vitória. Em 12 meses, todas as cidades tiveram elevação

de preço, com destaque para Porto Alegre (72,71%), Florianópolis (72,16%), Rio

de Janeiro (70,47%) e Campo Grande (63,68%). A redução pode ser explicada

pelo aumento da oferta, causado pelo atraso no plantio, devido ao excesso de

chuvas. Depois, com a diminuição das chuvas, houve melhora na produtividade.

Entre fevereiro e março, o preço médio do arroz diminuiu em 13 capitais. As

variações oscilaram entre -7,20%, em Porto Alegre, e -0,15%, em Fortaleza. As

altas ocorreram em Belém (2,57%), Recife (2,33%) e Florianópolis (1,39%). Em

12 meses, todas as cidades tiveram elevação de preço, as maiores em Goiânia

(40,46%) e São Paulo (35,50%). As cotações caíram devido ao avanço da colheita

e à importação do grão, que superou as exportações.

O valor do quilo da carne bovina de primeira diminuiu em 13 cidades. As

reduções mais importantes foram registradas em João Pessoa (-5,77%), Vitória

(-2,10%), Belo Horizonte (-1,97%), Rio de Janeiro (-1,85%) e Fortaleza (-1,71%).

As altas ocorreram em Florianópolis (4,01%), Aracaju (2,33%), Natal (1,54%) e

Campo Grande (0,37%). Em 12 meses, todas as cidades pesquisadas tiveram

queda de preço, com destaque para Natal (-10,41%) e Goiânia

(-10,11%). O menor volume exportado e a maior oferta de carne explicaram a

queda no varejo.

Houve elevação do preço da banana em 15 das 17 capitais onde a fruta é

pesquisada. A coleta abrange os tipos prata e nanica. Entre fevereiro e março, os

aumentos oscilaram entre 0,86%, no Rio de Janeiro, e 8,77%, em Natal. As

reduções ocorreram em Campo Grande (-6,25%) e Belo Horizonte (-5,75%). Em

12 meses, o preço da fruta acumulou alta em todas as cidades e chegou a 70,13%

em Belo Horizonte. Com menor nível de oferta dos dois tipos, o preço no varejo

subiu. A maior demanda e a menor oferta elevaram o preço.

O preço comercializado do tomate subiu, entre fevereiro e março, em 14 capitais,

com destaque para as taxas verificadas em Fortaleza (51,54%), João Pessoa

(41,10%), Recife (39,68%) e Natal (34,80%). Houve redução do valor em Porto

Alegre (-6,78%), Rio de Janeiro (-2,81%) e Belém (-2,42%). Em 12 meses, o

preço aumentou em todas as cidades e as taxas oscilaram entre 6,96%, em Belém,

e 40,40%, em Florianópolis. A instabilidade climática, devido ao excesso de calor

e às chuvas intensas, teve impacto na oferta e, no varejo, houve aumento ainda em

março.

O custo do quilo do café em pó subiu em 12 capitais. Destacam-se as variações

de Curitiba (3,81%), Rio de Janeiro (3,09%), Fortaleza (2,78%) e João Pessoa

(2,74%). Entre as localidades com quedas nos preços, a mais expressiva ocorreu

em Porto Alegre (-3,76%). Em 12 meses, o preço médio caiu em 11 cidades, com

variações que oscilaram entre -14,92%, em Porto Alegre, e -2,27%, em São Paulo.

As maiores altas acumuladas foram anotadas em Fortaleza (2,78%) e Aracaju

(1,09%). O maior volume exportado de café e as incertezas em relação à colheita

da safra 2024/2025 explicam a alta no varejo.

Salário mínimo ideal

Com base no valor da cesta mais cara do país – a de São Paulo – e, levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estimou que o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 6.832,20 em março, valor 4,84 vezes superior ao do salário mínimo atual de R$ 1.412,00.

