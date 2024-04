Volkswagen é a montadora oficial do Circuito Sertanejo em 2024

Agro e música estão de carona com a Volkswagen! A montadora alemã anuncia, pela primeira vez, patrocínio no Circuito Sertanejo, maior plataforma de shows do Brasil, em 2024. Com seis etapas pelo País, os eventos estão previstos nas principais capitais da agropecuária, e unem experiências exclusivas com a música sertaneja.

Como montadora oficial do Circuito Sertanejo, a Volkswagen exibe sua linha exclusiva para o mundo agro: o “Trio Agro” passa a ser embaixador do evento, com as consagradas picapes Amarok e Saveiro, e o best-seller nacional Polo, com o mais novo integrante da família, Robust.

O Circuito Sertanejo chega a sua terceira edição levando uma das maiores potências do Brasil – a música sertaneja – para quatro estados diferentes, com shows dos maiores artistas, hits do gênero e até atrações internacionais. O projeto é uma iniciativa da Together – unidade de negócios da Ambev, que atua promovendo parcerias com grandes empresas no mercado de eventos – em conjunto com a Diverti – empresa com mais de 20 anos de experiência no entretenimento.

VW é música!

Não é de hoje que a Volkswagen está presente no mundo da música. Já são mais de quatro edições ao lado do Rock in Rio, maior festival de música e entretenimento do mundo, com versões especiais históricas de modelos como Saveiro, Fox, Polo, entre outros. Em 2023, a marca também foi patrocinadora do inédito The Town, maior festival de cultura e arte de São Paulo (SP).

Em 2024, a expansão no território da música vai além, juntando forças com o Circuito Sertanejo, unindo o Trio Agro, já presente nas exposições agro pelo Brasil, com uma das maiores forças culturais do País, a música sertaneja. Ao todo, são mais 2,5 milhões de pessoas impactadas ao longo das seis etapas do ano.

VW é agro!

A Volkswagen do Brasil tem um calendário dedicado ao público do agronegócio em 2024. A montadora alemã marca presença em seis feiras agro pelo País e leva aos visitantes ativações especiais, entretenimento e ofertas imperdíveis para a compra do zero-km.

Amarok, Saveiro e Polo Robust são as atrações principais da marca na ExpoLondrina, que acontece entre os dias 5 e 14 de abril, no Paraná. Em estande de 350 m², os clientes poderão conhecer o “Trio Agro” de perto, a linha de frente da Volkswagen para vendas corporativas. No local, instrutores técnicos estarão disponíveis para apresentação dos produtos. Ainda na feira, o estande abrigará uma loja VW Collection, com vestuário e acessórios da marca, oferecidos com 20% de desconto. Esta é a terceira exposição em que a Volkswagen participa neste ano – com passagens pela Show Rural Coopavel (Cascavel, PR) e ExpoDireto (Não-Me-Toque, RS).

Para sair da feira com um zero-km, a VW ainda oferta Amarok Extreme e Polo Track com descontos de R$ 67.000 e R$ 8.800, respectivamente, e Saveiro Robust, com preço sugerido de R$ 79.990.

Polo Robust: feito para o agro

Em sua primeira aparição oficial após a pré-venda, o Polo Robust aterrissa na ExpoLondrina. Voltado exclusivamente à venda direta, o modelo, posicionado abaixo do Polo Track, traz novos ajustes de suspensão dianteira e traseira, e dispõe de dois kits exclusivos de acessórios. O primeiro deles, chamado Kit Proteção, inclui capas para banco, carpetes de borracha e protetor de grade. Já o nomeado Kit Full Agro, inclui componentes como engate e carpete de borracha no porta-malas. A previsão é que as primeiras unidades do Polo Robust sejam entregues a partir deste mês.

Conheça o “Trio Agro”

Novo Polo Robust – é o hatch de entrada mais robusto, moderno e espaçoso da Volkswagen. Em uma tarefa mais do que especial, o modelo chegou para substituir o Gol com conjunto mais moderno e robusto. Ele se juntou ao segmento como o hatch de entrada mais atrativo do mercado brasileiro e trouxe em seu DNA a tecnologia de um veículo construído sobre a plataforma MQB. O design do Polo Robust alia modernidade e robustez, atendendo aos mais exigentes consumidores de todas as regiões do Brasil. Produzido em Taubaté (SP), o hatch é uma escolha segura e atrativa para quem busca custo-benefício e tem o maior entre-eixos da categoria.

Nova Saveiro – em sua edição 2024, a Saveiro trouxe novo design mais robusto e imponente para acompanhar também uma nova versão, a Extreme, herdada da sua irmã maior, a Amarok. Com duas novas cores, Cinza Oliver e Cinza Moonstone, e itens de série exclusivos no segmento, o modelo chegou à rede de concessionárias ao completar 41 anos de produção ininterrupta. A Saveiro é a picape com história mais longeva no mercado brasileiro e mais de 1,6 milhão de unidades vendidas.

Amarok Extreme – produzida na planta de Pacheco, na Argentina, a Amarok dispensa apresentações. Com motor 3.0 V6 turbodiesel mais potente da categoria, gerando 258 cv e 59,1 kgfm de torque, a picape média da Volkswagen está preparada para enfrentar qualquer situação e terreno, mantendo seu comportamento e dirigibilidade de um SUV. Na sua versão topo de linha, a Extreme, o conjunto recebe todas de 20 polegadas pintadas em preto brilhante, estribo lateral tubular, acabamentos em preto piano no exterior e o santo-antônio exclusivo da versão com capota marítima na caçamba.

Confira as etapas do Circuito Sertanejo para 2024:

ExpoLondrina (Londrina, PR) – de 5 a 14 de abril;

Ribeirão Rodeo Music (Ribeirão Preto, SP) – de 20 a 30 de abril;

Pedro Leopoldo Rodeio Show (Pedro Leopoldo, MG) – de 7 a 15 de junho;

Festa do Peão de Boiadeiro (Barretos, SP) – de 15 a 25 de agosto;

Jaguariúna Rodeo Festival (Jaguariúna, SP) – de 20 a 28 de setembro;

Caldas Country Festival (Caldas Novas, GO) – de 15 a 16 de novembro.

(Foto: Volkswgen/Divulgação).