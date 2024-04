URBAN-X revela novas startups pioneiras em soluções climáticas

A URBAN-X, plataforma de startups de tecnologia da MINI, anuncia sua décima quarta seleção de startups comprometidas em enfrentar os problemas climáticos da atualidade. Estas startups não estão apenas abordando, mas redefinindo soluções que impulsionam a MINI a alcançar metas de emissão líquida zero, ao mesmo tempo em que criam comunidades mais resilientes, incluindo um sistema de troca de baterias de e-bike para trabalhadores de entrega, uma operação de desvio de resíduos de aterro, energia solar espacial e muito mais.

Escolhidas entre 79 candidatos, essas startups em estágio inicial receberão orientação dos mentores da URBAN-X enquanto avançam em direção à bem-sucedida comercialização de suas tecnologias. A URBAN-X e a MINI estão comprometidas em preparar as cidades para o futuro contra as mudanças climáticas, defendendo soluções que tragam impactos tangíveis e positivos para todos.

“Estou animado para ver a equipe se envolvendo com esta próxima seleção de promissoras e inovadoras startups. Nossa equipe ajuda a desenvolver soluções urbantech desde a ideia até o impacto, oferecendo recursos e expertise de classe mundial, uma rede global de investidores e oportunidades de implementação”, disse Mike Peyton, presidente da MINI Business Innovation LLC e vice-presidente da MINI das Américas. “Estou confiante de que veremos essas startups maximizarem seu impacto ao longo do programa”, completou o executivo.

Durante um programa de quatro meses, os fundadores dessas startups terão acesso a mentorias práticas em estratégias de lançamento no mercado, desenvolvimento de produtos, engenharia e muito mais – tudo adaptado aos objetivos únicos de cada startup. Além disso, os líderes e as suas equipes poderão aproveitar a comunidade global de especialistas da URBAN-X e da MINI e desfrutar de espaço de escritório no Brooklyn Navy Yard, um crescente hub de tecnologia climática. Ao todo, mais de 100 startups concluíram o programa da URBAN-X no passado, sendo que a grande maioria avançou para várias rodadas de financiamento bem-sucedidas e expansões. Os ex-alunos incluem nomes como Dollaride, itselectric e co:census.

“Essas startups estão enfrentando desafios de décadas de maneiras completamente novas e radicais, centrando suas soluções nos indivíduos e comunidades que mantêm nossas cidades funcionando”, afirmou Johan Schwind, diretor administrativo da URBAN-X.“Reconhecemos um verdadeiro potencial dentro desta seleção para avançar significativamente em direção a um futuro mais resiliente e sustentável. Estamos emocionados por fazer parte de sua jornada”, ressaltou o diretor administrativo.

A lista completa das empresas da 14ª edição da URBAN-X inclui: