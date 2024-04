Ford Ranger Raptor chega mais equipada em nova versão

A Ford Ranger Raptor inaugurou o segmento de picapes de alta performance no Brasil. Ela foi lançada em novembro último e vendeu no mesmo dia todas as 400 unidades disponíveis. Agora, quem adquirir o “monstro das trilhas” vai levar uma versão mais equipada.

A nova Ranger Raptor adiciona preparação para reboque de série, aproveitando sua capacidade de tracionar até 2.240 kg. Além de engate, soquete de sete pinos para ligação elétrica e iluminação, o conjunto inclui o assistente inteligente de manobras Pro Trailer.

“O engate de reboque aumenta a versatilidade da Ranger Raptor para o transporte de equipamentos nas trilhas. O seu assistente inteligente de manobras Pro Trailer, acionado pelo seletor de tração, é o mesmo da F-150 e permite que até motoristas sem experiência manobrem o reboque com facilidade, seguindo as orientações na tela”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

A picape off-road também traz como novidade o alerta de ocupantes traseiros, ativado sempre que a ignição é desligada para evitar o esquecimento de crianças no veículo, e chega com preço de R$ 466.500.

A mais rápida do mercado

A Ranger Raptor foi desenvolvida pela Ford Performance, divisão de esportivos de alto desempenho da marca, com chassi, motor, suspensão, rodas e pneus exclusivos. Inspirada nos veículos de competição do deserto, é a picape mais rápida do mercado, tanto na estrada como fora de estrada. Seu motor 3.0 V6 biturbo GTDI, com potência de 397 cv e torque de 59,45 kgfm, acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos.

Ela tem transmissão automática de dez velocidades com calibração exclusiva e paddle shifter, sete modos de condução e ajustes selecionáveis da direção e do som do escapamento. Outro destaque é a suspensão exclusiva com curso ampliado e amortecedores de competição Fox, de funcionamento ativo, que se adaptam às condições do terreno.

As rodas de 17” e pneus 285/70 R17AT Continental Grabber, com perfil alto e 33” de diâmetro, o diferencial dianteiro e traseiro blocante, os ganchos de reboque e os protetores inferiores de alta resistência fazem parte do seu arsenal off-road. Além dos ângulos de entrada, saída, transposição e inclinação superdimensionados, ela é a picape com a maior capacidade de imersão da categoria, de 850 mm.

A Ranger Raptor conta também com painel digital de 12,4”, multimídia SYNC 4 com tela de 12,4”, navegador off-road, som da B&O e iluminação externa de 360°. Suas tecnologias incluem os exclusivos faróis LED Matrix, com foco variável e direcional, controle de cruzeiro adaptativo com stop & go, frenagem autônoma com detecção de pedestres e ciclistas, monitoramento de ponto cego, reconhecimento de sinais de trânsito e assistentes de cruzamentos, manobras evasivas, permanência e centralização em faixa, entre outras. (Fotos: Ford/Divulgação).