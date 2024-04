Passou raspando! Por apenas um número o prêmio principal da Mega-Sena 2709 milionária não saiu para apostadores do Paraná! O sorteio realizado na noite de sábado (06) acumulou, mas premiou um bolão feito na cidade de Foz do Iguaçu, na região oeste do estado, que cravou cinco dos seis números sorteados.

Resultado Mega-Sena 2709: 12 – 22 – 23 – 24 – 47 – 53

O bolão que fez a quina da Mega-Sena 2709 contou com sete números apostados e 19 cotas, que vão dividir a bolada de R$ 97.592,55. Veja abaixo o detalhamento da aposta.

Como ninguém acertou as seis dezenas no sorteio de sábado, o prêmio para terça-feira (9), pela Mega-Sena 2710, saltou para R$ 43 milhões.

Mega-Sena – Concurso 2709

Aposta do Paraná ganhadora com 5 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio FOZ DO IGUACU/PR LOTERIA IGUACU 7 Não Bolão 19 R$ 97.592,55

Como jogar na Mega-Sena?

Para jogar na Mega-Sena basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com 6 números, custa R$ 5.

