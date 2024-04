Falecimentos em Curitiba. Obituário deste domingo (07)

ABDO ALEXANDRE, 81 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. VANI STELE ALEXANDRE. Filiação: ASSIS ALFREDO ALEXANDRE e JAMILE ELIAS ALEXANDRE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 6 de abril de 2024 às 17:00h.

ADEMAR DE SOUZA, 63 ano(s). FISCAL. Filiação: VALDOMIRO DE SOUZA BUENO e HELENA ANTONIETA BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 7 de abril de 2024 às 17:00h.

ALCEU MARCAL DA SILVA MATUCHESKI, 75 ano(s). MECÂNICO. TEREZA REGINA BLUM MATUCHESKI. Filiação: JOSE MATUCHESKI JUNIOR e IONNE SILVA MATUCHESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 7 de abril de 2024 às 09:30h.

ANA DO ROZARIO DA SILVA, 67 ano(s). CABELEIREIRO(A). Filiação: ANTONIO MENDES MORAIS e SEBASTIANA MARIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 6 de abril de 2024 às 17:00h.

ANGELA GASPARIN PAVONI, 86 ano(s). OUTROS. MAURICIO PAVONI. Filiação: JOSE GASPARIN e REDUZINA KRUGER GASPARIN. Sepultamento: CEMITERIO DO PRADO, domingo, 7 de abril de 2024 às 10:00h.

ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, 74 ano(s). OUTROS. Filiação: FRANCISCO CHAGAS DA S FILHO e NEUZA LOPES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 7 de abril de 2024 às 11:00h.

ARIOSTO AVANZO FILHO, 71 ano(s). METALÚRGICO. ALICE DA SILVA SILVEIRA AVANZO. Filiação: ARIOSTO AVANZO e ANA MILARE AVANZO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 7 de abril de 2024 às 13:30h.

ARISTOTEDES GOMES DA SILVA, 61 ano(s). AÇOUGUEIRO. ANA LUCIA MARQUES DE LIMA DA SILVA. Filiação: ARISTON GOMES DA SILVA e ALMERINA ANTUNES DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, domingo, 7 de abril de 2024 às 16:30h.

BEATRIZ CRISTINA DA SILVA ALVES, 2 mes(es). MENOR. Filiação: LUAN PASCOAL ALVES e LAIS CRISTINA DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 7 de abril de 2024 às 08:30h.

CLARINDO FARINA, 86 ano(s). COMERCIANTE. IGNEZ GIMENES FARINA. Filiação: LUIZ FARINA e AMABILE FARINA TIVELI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 7 de abril de 2024 às 13:30h.

CLEMAIR COSTA WEBER, 66 ano(s). DO LAR. EUGENIO WEBER. Filiação: ANTONIO PINTO DE ABREU e ALZIRA RIBAS COSTA DE ABREU. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 7 de abril de 2024 às 17:30h.

CLEVERSON DE JESUS BARBOSA, 42 ano(s). AUXILIAR. Filiação: SALVADOR JOSE BARBOSA e NAIR DA SILVA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 7 de abril de 2024 às 11:30h.

DIVONSIR DO VALLE, 83 ano(s). REPRESENTANTE COMERCIAL. TEREZA CHELLA DO VALLE. Filiação: ARALDO DO VALLE e MARIA MOLETA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 09:30h.

EDILDE GONCALVES, 87 ano(s). DO LAR. OSWALDO GONCALVES. Filiação: ANTONIO GONCALVES e MARIA GONCALVES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 7 de abril de 2024.

EDINEIA DE OLIVEIRA, 80 ano(s). COZINHEIRO(A). Filiação: VERGINIO PEDRO e ADILIA MATOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 7 de abril de 2024 às 13:00h.

EDSON KLENKE, 56 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. LUCIMARA. Filiação: JULIO KLENKE FILHO e AMELIA KLENKE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 7 de abril de 2024 às 11:00h.

ELSON DE SOUZA, 46 ano(s). CONTADOR(A). Filiação: MANOEL ALVINO DE SOUZA e JULDETE DE LIMA SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 6 de abril de 2024.

ESTANISLAU STARON, 72 ano(s). AGRICULTOR. CIDALINA APARECIDA STARON. Filiação: FRANCISCO STARON e SOFIA STARON. Sepultamento: SERRINHA, sábado, 6 de abril de 2024 às 16:30h.

EVA SOUZA DOS SANTOS, 84 ano(s). DO LAR. VICENTE FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: RUFINO DE SOUZA LEAL e ERONDINA TEIXEIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de abril de 2024 às 16:00h.

JANDIRA DOS SANTOS DE MORAES, 79 ano(s). OUTROS. LOURIVAL FERREIRA DE MORAIS. Filiação: FRANCISCA ROSA DOS SANTOS e CARMELA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 6 de abril de 2024 às 10:00h.

JOSE ALVES, 79 ano(s). MESTRE. SOLANGE BERNADETE ALVES. Filiação: MIGUEL ALVES e PAULA LUBBER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 7 de abril de 2024 às 09:30h.

LUIS ZEM, 90 ano(s). TÉCNICO ELETRÔNICA. EDOVIRGEM SCHARTZ ZEM. Filiação: IZULINA ZEM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sábado, 6 de abril de 2024 às 16:30h.

MARIA IRENE GERBER, 71 ano(s). DO LAR. Filiação: PAULINO GERBER e ERNA GERBER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 7 de abril de 2024.

MARIA JULIA LEAL CRUZ, 24 ano(s). DO LAR. Filiação: RONIGERIO JOAO RIBAS LEAL CRUZ e GISELE CRISTINA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 6 de abril de 2024 às 16:30h.

MARIA MADALENA DE PAIVA MORENO, 78 ano(s). DO LAR. ANTONIO DE CASTRO MORENO. Filiação: JOSE HONORIO DE PAIVA e MARIA BRIGUENTE DE PAIVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE GOIOERE, domingo, 7 de abril de 2024 às 17:00h.

MARIA NAZARETH FELIZOLA SOARES, 88 ano(s). ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: ALCINO SOARES DOS SANTOS e AMELIA FELIZOLA SOARES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 7 de abril de 2024.

MARIA RITA DZOBAK BUGENSKI, 64 ano(s). DO LAR. AMBROSIO BUGENSKI. Filiação: PEDRO DZOBAK e LIDIA DZOBAK. Sepultamento: CEMITERIO EM MALLET – PR, sábado, 6 de abril de 2024 às 17:00h.

NILSON COELHO, 84 ano(s). EMPRESARIO(A). IRIS FERREIRA COELHO. Filiação: JOSE COELHO e PALMYRA COELHO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 7 de abril de 2024 às 14:00h.

NOELI MARI LENZI BUTENAS, 70 ano(s). DO LAR. IRINEU BUTENAS. Filiação: DARIO LENZI e IVANIRA LENZI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 7 de abril de 2024 às 10:00h.

OSMAR ROBERTO MARTINS, 62 ano(s). VENDEDOR(A). Filiação: JESUS CATARINO MARTINS e NATALIA DE JESUS MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 7 de abril de 2024 às 16:30h.

PAULO ROBERTO FELICIO, 64 ano(s). AUXILIAR DE MANUTENÇAO. ELIANE DO ROCIO SILVEIRA FELICIO. Filiação: BENVINDO FELICIO e BENEDITA DOS SANTOS FELICIO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 7 de abril de 2024 às 17:00h.

PEDRO TADASHI KOBATA, 72 ano(s). AUTONOMO. MARIA SUENO KOBATA. Filiação: HARUMITSU KOBATA e ISE KIMURA KOBATA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de abril de 2024 às 14:00h.

RAIMUNDA GONCALVES DE SOUSA, 74 ano(s). COSTUREIRO(A). ESPEDITO SILVA DE SOUSA. Filiação: JOAQUIM LUZIA GONCALVES e JOANA DARC FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 7 de abril de 2024 às 16:00h.

RAQUEL DO CARMO SANTOS, 66 ano(s). AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ALBINO FERREIRA DOS SANTOS e ROMALINA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 6 de abril de 2024.

ROSI PINTO MARTINS, 77 ano(s). DO LAR. JOAO MARTINS. Filiação: ZULMIRO ALVES PINTO e LAVINIA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 6 de abril de 2024 às 17:00h.

ROSICLER APARECIDA VIEIRA DE MOURA, 68 ano(s). TELEFONISTA. NILTON VIEIRA DE MOURA. Filiação: ORLANDO LEDUR e RUTH MACHADO LEDUR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 7 de abril de 2024 às 10:00h.

VILMA FLORENCIO DE CAMARGO, 63 ano(s). COSTUREIRO(A). Filiação: ADIL CAMARGO e DJANIRA FLORENCIO DE CAMARGO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 7 de abril de 2024 às 17:00h.

