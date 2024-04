Na noite deste domingo (07) acontece a Procissão Luminosa de Jesus Misericordioso nas ruas do Centro de Curitiba. Conduzida pelo padre Reginaldo Manzotti, a procissão inicia às 19 horas e encerra a programação XI Festa da Misericórdia, realizada pelo Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas.

A saída acontece no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, na Praça Senador Correia, 128, e os fiéis seguem pelas ruas André de Barros, Mariano Torres, Marechal Deodoro e João Negrão com retorno à igreja.

Para garantir segurança e fluidez do trânsito, os participantes compartilharão as vias com os veículos e o trânsito fluirá nas faixas à esquerda. Com exceção da Rua Mariano Torres, em que os fiéis irão pela faixa da esquerda e o trânsito fluirá pela faixa da direita.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local para orientar quem passar pela região e efetuar bloqueios temporários em caso de necessidade.

