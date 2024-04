Padre Reginaldo conduz Procissão Luminosa neste domingo, em Curitiba

Milhares de fiéis são esperados neste domingo (07) para a XI Festa da Misericórdia, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, no Centro de Curitiba. A programação começa às 7h da manhã com o Terço da Misericórdia e segue durante todo o dia com pregação, músicas e orações.

O encerramento está previsto para às 19h, com a Procissão Luminosa de Jesus Misericordioso, conduzida pelo Padre Reginaldo Manzotti.

LEIA TAMBÉM:

>> Homem é preso em Curitiba com arara ameaçada de extinção e outra ave “exótica”

>> Festa da Divina Misericórdia em Curitiba: shows, missa e almoço festivo

Festa da Divina Misericórdia

As festividades deste dia ocorrem sempre no primeiro domingo depois da Páscoa. Originou de um pedido feito pelo próprio Jesus Cristo, durante uma de suas aparições a Santa Faustina Kowalska em 1931. Na época, a então religiosa levou o pedido às autoridades da Igreja, mas a Festa da Misericórdia só começou a ser celebrada no mundo todo no ano de 2000.

Programação

07h – Acolhida e abertura da manhã

07h10 – Terço da Misericórdia

08h – Pregação “O Bom Samaritano”

09h – Santa Missa

10h – Pregação “Misericórdia Divina e a vinda de Jesus”

11h – Santa Missa

13h40 – Terço da Misericórdia

14h10 – Pregação “Misericórdia e Confissão”

15h – Terço de Jesus das Santas Chagas

16h – Pregação “A Misericórdia de Deus para as Famílias”

17h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

18h – Santa Missa

19h – Saída da Procissão Luminosa do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, seguindo pelas ruas: Rua André de Barros, Mariano Torres, Marechal Deodoro e João Negrão com retorno ao Santuário

Você já viu essas?

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba