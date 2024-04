Festa da Divina Misericórdia em Curitiba: shows, missa e almoço festivo

O Santuário Divina Misericórdia, referência para os fiéis como espaço para devoção, se prepara para a grandiosa festa, que deve reunir entre sexta (05) e domingo (07) cerca de 30 mil pessoas, em Curitiba. Em sua 22ª edição, a Festa Nacional da Divina Misericórdia traz uma programação extensa voltada para fortalecer a espiritualidade e proporcionar um momento festivo para a comunidade e peregrinos de diversas regiões do país.

O evento contará com shows nacionais, como o da dupla sertanejo católico Alvaro & Daniel e o Missionário Shalom, momentos oracionais, caminhada vocacional, praça de alimentação e almoço festivo. Com o objetivo de ajudar os fiéis a experimentarem o amor de Deus e da Misericórdia, o Santuário em parceria com a Congregação dos Padres Marianos, passou a promover a grandiosa festa desde 2000, quando foi decretado pelo Papa João Paulo II, para toda a igreja, que o segundo domingo de Páscoa deve ser chamado de Domingo da Divina Misericórdia.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba terá voos diretos baixo custo para Argentina e Chile a partir de R$ 419

>> Paróquia de Curitiba terá almoço com costela fogo de chão por R$ 40

Mais de 400 voluntários estão envolvidos na realização da Festa, que inicia nesta sexta-feira, com missas e novenas, a abertura da praça de alimentação às 14h e show nacional com o Missionário Shalom. No sábado (06), segue com abertura da praça de alimentação às 13h, presença do Padre Ednilson na Tarde da Misericórdia, show do Ministério Tua Palavra, último dia da novena à Divina Misericórdia e show da dupla do sertanejo católico Alvaro e Daniel.

A programação de domingo (07) dá largada com a Caminhada Vocacional saindo da Paróquia São Jorge, no bairro Portão, indo até o santuário. A Missa, às 10h, será celebrada pelo bispo da Diocese de Guarapuava Dom Amilton e às 11h30 começa o Almoço Festivo. De acordo com o Padre Luis Antonio Buckta, MIC, a expectativa é receber mais de 30 mil pessoas durante o período.

“Estamos preparados para acolher as pessoas que buscam fortalecer a sua espiritualidade por meio das atividades oracionais e também os que querem celebrar o momento festivo junto a seus familiares e amigos. E, para aqueles que buscam apreciar algum destaque gastronômico, recomendo o famoso pastel da misericórdia e a polenta com frango frito”, destaca.

Para mais informações, compra antecipada de vouchers para o almoço, acesse o site: www.misericordia.org.br/festa2024 Confira abaixo a programação completa!

Programação Festa da Misericórdia 2024

05 de abril – Sexta-Feira

07h: Missa (Santuário);

14h: Abertura praça de alimentação;

15h: Missa na Hora da Misericórdia;

16h: Tarde da Misericórdia – Adoração;

19h: Missa e oitavo dia da Novena à Divina Misericórdia em preparação para a Festa;

21h: Show com Missionário Shalom.

06 de abril – Sábado

13h: Abertura praça de alimentação;

14h: Show com Gabrielly Juliana da Cruz e Bianca Corrêa;

15h: Hora da Misericórdia;

15h30: Tarde da Misericórdia – com Padre Ednilson, MIC;

17h30: Show com Ministério Tua Palavra;

19h: Missa e último dia Novena à Divina Misericórdia;

21h: Show com Alvaro e Daniel.

07 de abril – Domingo

06h: Caminhada Vocacional – Saída Paróquia São Jorge;

06h: Missa (Santuário);

08h: Missa (Santuário);

09h15: Acolhida dos Devotos;

10h: Missa com Dom Amilton – Consagração das Famílias, entronização e Bênção dos quadros de Jesus Misericordioso;

11h30: Almoço festivo;

13h: Tarde Oracional com Lea Catenassi;

15h: Missa com Bênção dos quadros de Jesus Misericordioso;

16h45: Show de prêmios;19h30: Missa de encerramento da Festa da Misericórdia.

Almoço festivo 07/04* Arroz parbolizado, maionese, carne de panela, coxa e sobrecoxa assado, farofa, salada de escarola e salada de tomate com cebola.

Até dia 06/04 – R$ 40,00 + taxa

No dia – R$ 45,00 + taxa

Até 11 anos – R$ 22,50 + taxa

A entrada da festa é SOLIDÁRIA (mediante doação 1kg de alimento não-perecível) Santuário Divina Misericórdia (Estrada do Ganchinho , 570 Umbará – Curitiba, PR) Informações: https://festadamisericordia.com Instagram: @santuariomisericordia

Você já viu essas?

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba