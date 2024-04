Curitiba terá voos diretos baixo custo para Argentina e Chile a partir de R$ 419

Os passageiros que partem ou chegam ao Aeroporto Internacional Afonso Pena terão mais opções de destinos internacionais à disposição. Nesta quarta-feira (04), a JetSmart Airlines, companhia aérea de baixo custo, anunciou o início de suas operações no aeroporto, conectando a capital paranaense diretamente com dois destinos internacionais: Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, no Chile.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, expressou satisfação com a chegada da JetSmart Airlines ao Aeroporto Afonso Pena, destacando que a união desses destinos não só beneficia os viajantes locais, mas também facilita o recebimento de turistas argentinos e chilenos na capital paranaense.

“Curitiba está de braços abertos para receber os chilenos e argentinos que passarão a nos visitar com os voos da JetSmart. As linhas que vão ligar Curitiba a Buenos Aires e Santiago permitirão que mais turistas conheçam os atrativos de Curitiba, a cidade mais inteligente do mundo, que também se tornou referência nacional e internacional em destino turístico inteligente”, disse Greca.

As rotas de Curitiba têm tarifa promocional a partir de R$ 419 para o voo para a Argentina e R$ 445 para o voo para o Chile, em cada sentido.

Os voos com destino a Santiago e Buenos Aires começam a operar nos dias 19 de junho e 11 de julho, respectivamente. O voo sazonal para Santiago (com duração de 3h30) terá três frequências semanais e são esperados mais de 15 mil passageiros em seu primeiro ano. O voo para Buenos Aires (duração de 2h23), também com três frequências semanais, terá aproximadamente mais de 43 mil passageiros no mesmo período.

A presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, enfatizou a importância dessas conexões aéreas para fortalecer os laços comerciais e culturais entre as cidades, contribuindo para o desenvolvimento econômico e turístico de Curitiba.

A iniciativa é vista como um impulso para a indústria do turismo local, ampliando as oportunidades de negócios e promovendo o intercâmbio cultural entre os países vizinhos e a cidade de Curitiba.

“Operar mais voos no Brasil é uma grande conquista para nós. O mercado brasileiro é o maior do continente sul-americano, tem enorme potencial de expansão e será essencial em nossa meta de atingir a marca de 100 milhões de passageiros até 2028”, afirma Verônica Marambio Álvarez, gerente comercial de Mercados Internacionais da JetSmart.

Monique Henriques, diretora Comercial da CCR Aeroportos, afirma que todos estão muito felizes em fechar essa parceria com a empresa. “Voos regulares para Buenos Aires e voos sazonais para Santiago do Chile representam mais possibilidades de conexão para os brasileiros que querem conhecer os países vizinhos, além de ampliar as opções de entrada para chilenos e argentinos explorarem as belezas e oportunidades de negócios no Brasil”, disse.

Malha aeroviária

Fundada em 2016, a JetSmart Airlines é uma linha aérea criada pela Indigo Partners, fundo privado de investimento com mais de 20 anos de experiência desenvolvendo linhas aéreas Ultra Low Cost (baixo custo) com sucesso em diversas partes do mundo.

Com operações domésticas no Chile, Argentina, Peru e Colômbia, mais de 75 rotas em toda a região com serviços para Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, transportou mais de 25 milhões de passageiros na região.

No momento, possui investimentos em Wizz Air (Europa do Leste), Volaris (México), Frontier Airlines (Estados Unidos) e Cebu Pacific (Filipinas).

