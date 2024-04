O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) realizará em Cascavel, em 18 de abril, um leilão de 105 veículos (a maioria motocicletas) aptos a circular em via pública. Eles foram recolhidos pela Polícia Militar e não retirados por seus proprietários dentro dos prazos e na forma da legislação.

Pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos e portadoras de CPF ou CNPJ, podem participar dos leilões conforme especificado no edital disponível AQUI. Há motos Honda com lance inicial de R$ 1,3 mil e automóveis de R$ 1 mil.

Também neste mês, mais três leilões serão promovidos, em Curitiba, Maringá e Londrina, somando 344 veículos aptos a transitar em via pública – as quatro cidades totalizam 449 veículos.

O prazo para inscrição encerra em 15 de abril. Os interessados podem visitar e examinar os lotes nos locais indicados abaixo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, nos 10 dias que antecedem o leilão. Apenas quem fez a inscrição prévia dentro do prazo poderá participar.

Para obter autorização de acesso aos depósitos, é necessário apresentar um documento de identidade reconhecido por lei federal em um dos endereços indicados, seguindo as regras estipuladas no edital.

O Detran-PR alerta os usuários para que não caiam em golpes e fiquem atentos a sites falsos ou outros meios oferecendo estes veículos. O leilão do Detran é apenas presencial e nos locais indicados nos canais oficiais do órgão.

Detran-PR leiloa 105 veículos destinados à circulação – Cascavel

Edital nº 005/2024

Data: 18 de abril, quinta-feira

Horário: 9h

Local: Sest/Senat – Rua das Pampulhas, nº 204 – Cascavel

Total de Lotes: 105

Total da avaliação: R$ 218.400,00

Locais de visitação:

10 mais ricos do Brasil

