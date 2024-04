Bairros de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), têm o abastecimento de água afetado, nesta quinta-feira (4). Segundo a Sanepar, o problema é no sistema produtor do município.

Podem ficar sem água, segundo a empresa, o Centro e os bairros Aristocrata, Bom Jesus, São Pedro, Cruzeiro, Quississana, Pedro Moro, Itália, Colônia Rio Grande, Santo Antônio, Zacarias, Afonso Pena, Águas Belas, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, São Cristóvão e Rio Pequeno.

A previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra em torno das 8 h da manhã de sexta-feira (5). A orientação é para que os moradores façam uso consciente da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Com caixa d’água

São afetados, principalmente os moradores que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

