Paróquia de Curitiba terá almoço com costela fogo de chão por R$ 40

Neste domingo (07), acontece a tradicional festa da Paróquia Sagrada Família, na Cidade Industrial de Curitiba. Além da programação religiosa, o evento conta também com almoço com Costela no Fogo de Chão, assada no estacionamento da paróquia.

Até esta quinta-feira (04), o convite para o almoço custa R$ 40. A partir de sexta-feira (05), o valor do ingresso será de R$ 50. O convite individual inclui: arroz, macarrão, maionese, farofa, saladas e costela fogo de chão.

Os ingressos estão sendo vendidos na Secretaria da Paróquia, localizada na Rua Pedro Gusso, 4451. Quem preferir também pode comprar antecipadamente pelo PIX: 76.658.500/0176-86 e enviar o comprovante para o WhatsApp: (41) 98750-5111.

Os valores arrecadados no evento serão revertidos para a obra de construção da nova Capela São Cristóvão, uma comunidade de madeira que foi demolida e está sendo reconstruída.

Confira a programação da festa com costela fogo de chão

Quinta-feira (04)

Santa Missa e Bênção dos pais às 20h

No salão paroquial: noite do pastel e x-pernil.

Sexta-feira (05)

Santa Missa e Bênção das mães às 20h

No salão paroquial: noite da panqueca.

Sábado (06)

Santa Missa e Bênção dos jovens e crianças às 19h30

No salão paroquial: noite do pastel e x-pernil.

Domingo – dia da festa (07)

Santa Missa com Bênção da família às 10h30 e após a missa delicioso almoço com: arroz, macarrão, maionese, farofa, saladas e Costela Fogo de Chão.

Serviço – Festa da Paróquia Sagrada Familia – CIC

Data: de 4 a 7 de abril de 2024

Local: Rua Pedro Gusso, 4451 – Cidade Industrial – Curitiba (PR) Convites antecipados para o almoço com Costela Fogo de Chão – até o dia 04 por R$ 40 e a partir do dia 5 por R$ 50.

