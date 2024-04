A Rudolph Snacks investiu R$ 20 milhões para atender à demanda crescente por snacks saudáveis e agora busca ampliar sua base de clientes no país. Atualmente, a empresa que tem fábrica em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, mantém uma ampla carteira de clientes ativos, incluindo marcas reconhecidas como Santa Massa, Tittos, Bilu e Crac, entre outras.

A expectativa é de um crescimento significativo desse número de clientes até o final de 2024, com uma projeção de aumento de 120%. Segundo o diretor comercial e de marketing da Rudolph Snacks no Brasil, Lucas Petry Mueller, a empresa está comprometida em solidificar sua posição como um dos principais parceiros do setor e ansiosa para receber novos clientes, visando alcançar novos patamares de sucesso em conjunto.

“Estamos concentrando nossos esforços em expandir nossa liderança no mercado de snacks de proteína animal, com foco especial na categoria de Torresmo e Pururuca. Nossos principais objetivos incluem a expansão da categoria, apoio aos clientes atuais, aquisição de novos clientes e parcerias, bem como investimentos contínuos em inovação e excelência do produto”, destacou o executivo.

O investimento inicial de R$ 20 milhões feito pela Rudolph Snacks no ano anterior foi estrategicamente aplicado para impulsionar o crescimento no mercado brasileiro. “Esse montante foi direcionado para melhorias na estrutura física, maquinário e capacidade de produção, permitindo-nos atender com eficiência às demandas dos nossos clientes. No entanto, esse investimento é apenas o ponto de partida. Afinal, continuamos a investir constantemente em programas de marketing, degustação para os clientes e incentivos de vendas, entre outras iniciativas”, afirma o diretor.

Para 2024, a Rudolph Snacks espera continuar crescendo no país e oferecendo produtos inovadores e de alta qualidade. Sua linha de Torresmo e Pururuca, elaborada com proteína animal, é uma opção que une sabor, baixo teor de carboidratos e um perfil mais natural.

