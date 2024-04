Uma importante e movimentada avenida de Curitiba está passando por obras de requalificação. A Avenida Prefeito Erasto Gaertner – que já foi denominada Estrada da Graciosa -, uma das vias mais movimentadas do Bacacheri, vai ganhar calçadas amplas e acessíveis, novo traçado, ciclovia, faixa exclusiva para ônibus, novo pavimento, serviços de drenagem, iluminação e paisagismo. A obra começou em março e tem 8 meses para ser concluída, ou seja, novembro de 2024.

A avenida é bem congestionada em horários de pico e corta o bairro Bacacheri, além de concentrar linhas de ônibus, comércio e serviços. A obra abrangerá 1,3 km de extensão, no trecho entre as ruas Flávio Dallegrave e Álvaro Botelho.

“Investimentos na acessibilidade das calçadas nos bairros, oferecendo cada vez mais alternativas de mobilidade sustentável”, disse o prefeito Rafael Greca sobre a obra.

Coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) as obras começaram na segunda quinzena de março e tem prazo de 8 meses para a conclusão. O projeto é de responsabilidade do Intituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Como será a “nova” Avenida Erasto Gaertner?

Segundo a prefeitura de Curitiba a avenida vai ganhar novas calçadas mais amplas e planas. No lado esquerdo da via (sentido do tráfego) o passeio será alargado, receberá faixa acessível de concreto para conforto e segurança dos pedestres, uma nova ciclovia e vagas de estacionamento.

Foto: Divulgação/SMCS Foto: Divulgação/SMCS

No lado direito, a requalificação da calçada será no trecho entre a Flávio Dallegrave e as ruas México/Holanda, também com implantação de faixa acessível de concreto. Neste lado da via será feita nova faixa exclusiva para ônibus no trecho entre a Avenida Nossa Senhora da Luz e a Rua Marcelino Nogueira.

Alguns pontos da avenida vão receber correção geométrica, com relocação das bocas-de-lobo (para captação da água da chuva), implantação de infraestrutura de fibra ótica e revitalização do asfalto. Serão 1,2 km de asfalto novo no trecho.

Ainda nas calçadas, haverá rampas de acessibilidade em pontos estratégicos, áreas verdes com plantio de grama, 86 novas árvores e iluminação em LED.

“A intervenção nas calçadas proporcionará uma experiência mais segura, acessível e agradável para os pedestres, que são a prioridade da obra”, diz o secretário de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Início das obras

Os trabalhos de revitalização na Erasto Gaertner iniciaram a partir do cruzamento com a Rua Álvaro Botelho e estão avançando quadra a quadra, atualmente com serviços em execução entre as ruas Marcelino Nogueira e Máximino Zanon. No trecho em execução foram realizados remoção do antigo calçamento, alargamento da calçada com realinhamento do meio-fio e alteração do traçado da via.

Nesta etapa as obras acontecem na calçada e não exigem bloqueio do trânsito. Há apenas interdição parcial de uma das faixas, nos pontos com intervenção. O local está sinalizado.

Para Marina Solek, engenheira fiscal da Smop, as obras são incentivadoras da mobilidade ativa, com estímulo para que o cidadão seja o protagonista do movimento, que se aproxime dos espaços urbanos e seja mais sustentável, além de promoverem melhorias no sistema viário. “A faixa exclusiva vai disciplinar o transporte coletivo e com isso melhorar o fluxo tanto para os que circulam de ônibus, inclusive com melhor integração com a Região Metropolitana, quanto para os motoristas”, defende Marina.

Foto: Daniel Castellano / SMCS Foto: Daniel Castellano / SMCS Foto: Daniel Castellano / SMCS Foto: Daniel Castellano / SMCS

