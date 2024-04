A partir das 14 horas desta terça-feira (02), as ruas Professora Olga Balster, Assma Karam Geara e Pandiá Calógeras, no bairro Cajuru, em Curitiba, passaram a ter sentido único de circulação. As ruas integram as obras do novo binário entre os bairros Tarumã e Cajuru, que está sendo implantado pela Prefeitura de Curitiba.

A Rua Professora Olga Balster passa a ter sentido único de circulação no trecho entre a Assma Karam Geara e Pandiá Calógeras. Já a Rua Assma Karam Geara passa a ter sentido único da Reinaldo Issberner para a Olga Balster. E, por fim, a Pandiá Calógeras terá sentido único da Rua Professora Olga Balster para a Nivaldo Braga.

Dois novos semáforos também estão sendo instalados na Rua Professora Olga Balster, nos cruzamentos com as ruas Luiz França e Antônio Meirelles Sobrinho.

Cruzamentos no Cajuru sofrem alterações de trânsito

Em consequência das mudanças de sentido, alguns cruzamentos também sofreram alteração de preferência. A partir de agora, a Rua Assma Karam Geara passa a ter preferência de tráfego em relação à Rua Professora Olga Balster. E a Olga Balster passa a ter preferência em relação às ruas João Crysóstomo da Rosa, Miguel Kaluf, Reinaldo Thá e Pandiá Calógeras.

Para orientar os motoristas que circulam pela região, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão nestes cruzamentos nos próximos dias.

O que é o novo binário do Cajuru e Tarumã

O novo binário faz parte do pacote de obras do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, com adequações ao itinerário e sistema viário do BRT Leste-Oeste, financiado pelo New Development Bank (NDB), com recursos na ordem de US$ 75 milhões, mais US$ 18,7 milhões em contrapartidas do município.

Quando estiver pronto, o binário vai organizar o fluxo de veículos entre as regiões impactadas pelo itinerário do BRT Leste-Oeste, facilitando o acesso ao novo Terminal do Capão da Imbuia.

Após a conclusão das obras, a Rua Nivaldo Braga terá sentido único, a partir da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, em direção à Rua Miguel Caluf, no Cajuru. A Rua Prof. Olga Balster terá sentido oposto, da Rua Assma Karam Geara, no Cajuru, até a Victor Ferreira do Amaral.

